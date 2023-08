Sanitat amplía hasta Castellón el control por el primer caso de Fiebre del Nilo

Solo ha sido un caso (una mujer de Puçol de 72 años fuera de peligro) pero la confirmación de que el virus de la fiebre del Nilo Occidental puede llegar a ser una amenaza para la población ha bastado para poner en marcha todo el sistema de vigilancia entomológica y para que se hayan reforzado, tanto por parte de la Generalitat como de los municipios de la zona, los tratamientos contra los mosquitos. En total, Salud Pública ha intensificado los trabajos, ya sea de forma directa o indirecta en 24 municipios de cuatro comarcas distintas: l’Horta, Camp de Morvedre, Camp de Túria, todas en Valencia, y la Plana Baixa. En concreto, en esta última comarca, los trabajos se han redoblado en Almenara, aunque por parte del ayuntamiento no tenían ayer viernes conocimiento de esta decisión de Sanitat «Por el registro de entrada no nos ha llegado nada», aseguró la alcaldesa Estíbaliz Pérez quien, no obstante, apuntó que desde el ayuntamiento y la Diputación llevan un control semanal de las plagas

En esta enfermedad tropical, que hasta hace pocos años no había llegado a España, pasa lo mismo que con el zika o el chikungunya: no se contagia de persona a persona, sino que son los mosquitos los que la transmiten. En este caso no hay que buscar una especie invasora como el mosquito tigre, ya que los más comunes, de la familia Culex, funcionan como vectores. La enfermedad, aunque en el 80 % de casos es asintomática sí puede llegar a ser grave con síntomas neurológicos. En el verano de 2020 se registraron ocho muertes en un macrobrote en Andalucía y ayer mismo se notificó la muerte de una mujer onubense de 84 años. Tres focos localizados Sanitat explica las medidas de vigilancia y control se han seguido en dos niveles. En la gran mayoría de poblaciones se ha pedido reforzar las medidas propias que se suelen hacer a través del control de plagas municipal y que también recuerden a la población la necesidad de erradicar puntos de cría de mosquitos y de protegerse de la picadura de los insectos. Pero Salud Pública ha hecho un trabajo más intenso en tres de ellos, donde se han localizado casos confirmados del virus: en el Puig porque allí es donde en julio se confirmó el primer caso de Fiebre del Nilo Occidental en un caballo; en Puçol, a 4 kilómetros, que es donde residía la mujer que se infectó, pero también en Gilet, porque en este municipio se habría confirmado a posteriori un segundo caso en otro caballo. Así al menos se afirma en medios especializados. En estos tres municipios, Salud Pública no solo ha hecho tratamientos contra los focos de larvas, sino que ha puesto trampas y ha recogido mosquitos adultos para analizarlos en laboratorio y confirmar si el virus sigue en circulación. Según estas fuentes, todos los análisis han sido negativos. Los marjales, puntos calientes Especial atención se ha tenido en las masas de agua, ya sea acequias o balsas de riego y se ha hecho una vigilancia especial a la Marjal dels Moros, la de Rafalell y Vistabella, los tres humedales cercanos a la zona «caliente». Las zonas de marjal son capitales para el control de este tipo de brotes, no solo porque son zona de cría de mosquitos sino porque hay presencia de aves migratorias, que son el principal reservorio de este virus. Según ha explicado la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller, el operativo lleva en marcha desde que se localizó el primer caso en un caballo del Puig. «Los trabajos de control los iniciaron desde Generalitat el 24 de julio tras confirmar el caso en el caballo», explicó. No fue hasta después cuando desde Salud Pública movilizaron los medios municipales para cooperar con más fumigaciones y control, en concreto hasta que se empezó a sospechar que la infección podría haber saltado a humanos. Según Carceller, la comunicación de que había un «caso probable» les llegó el 14 agosto, cinco días después de que la vecina afectada saliera del hospital. Desde aquel momento, desde la alcaldía se decidió reforzar los trabajos de control de plagas, con hasta cuatro refuerzos. «Los tratamientos adicionales para la prevención se están realizando cada dos días». Notifican un segundo caso en un caballo del término de Gilet El que la Dirección General de Salud Pública y el servicio de control entomológico hayan puesto sus esfuerzos en el Puig, Puçol pero también en Gilet tiene una explicación. Y es que en este municipio del Camp de Morvedre, la Conselleria de Agricultura habría confirmado un segundo caso de fiebre del Nilo Occidental en un caballo. Así se informa en medios especializados del sector veterinario. Este diario intentó ayer sin éxito confirmar este extremo con la Conselleria de Agricultura, la responsable de confirmar y notificar estos contagios. Según esta publicación especializada, el primer caso de El Puig se notificó oficialmente el pasado 20 de julio (es la fecha en la que arrancó todo el dispositivo de control de mosquitos) pero a principios de agosto y ya con la vecina de Puçol fuera del hospital, se habría notificado un segundo caso en Gilet. Con estos dos casos en la provincia de Valencia, serían ya tres los caballos en los que se ha detectado el virus este año en España. Cabe recordar que la fiebre del Nilo Occidental o VWN por sus siglas en inglés tiene como principal reservorio a las aves pero es capaz de infectar a otros vertebrados incluidos mamíferos como caballos y al hombre y suele ser asintomática en el 80 % de las ocasiones pero en el 1 % puede llegar a desencadenar una enfermedad neuroinvasiva.