Los procuradores urgen más juzgados y medios para descolapsar la justicia

La decana del colegio de Procuradores de Castellón, Carmen Rubio, reivindicó ayer más juzgados y más funcionarios para la Justicia en Castellón. Así lo indicó antes del acto en el que juraron su cargo siete nuevos colegiados y se otorgó una distinción a la trayectoria de otros ocho. También se reconoció al expresidente de la Audiencia, José Manuel Marco, al que se nombró colegiado de honor.

Rubio señaló que, desde el punto de vista de la procura, «pedimos seguir como estamos ahora, así como mantener la violencia de género como importante, con nuestros turnos de oficio». Respecto a los juzgados necesarios se refirió a la carga de los de mercantil, penal y social. Pidió también un segundo juzgado especializado en violencia de género ante la situación que sufre el de Vila-real, tras asumir la demarcación de Nules. «Es un caos, porque se quitó el de Nules pero no se creó uno nuevo».

Reivindicación de la profesión

En su discurso, repasó el pasado y futuro de la profesión. Felicitó a los nuevos procuradores, elogiando «el esfuerzo personal y familiar y superar el máster con sus prácticas». Señaló que su labor «no es tarea fácil», pues exige «temple, rigor, compromiso, dedicación, responsabilidad, agilidad y no poca paciencia». Una profesión «exigente», con muchas responsabilidades y sin olvidar el código deontológico: dignidad, responsabilidad y profesionalidad, apeló Rubio, apelando a no volver a escenarios pasados y al riesgo de la procuraduría low cost.

Distinción a Marco

Por su parte, Marco se sintió «honrado y agradecido por esta distinción». «He intentado cumplir con mis funciones como presidente de la Audiencia sin conceder ningún trato especial a ninguna profesión pero a reconociendo a todas ellas. También a la procuraduría dando el valor que se merece como cuerpo auxiliar de la administración de justicia. Señaló que «es una profesión que se consideraba moribunda hace no tantos años y ahora está en plena vigencia y ya no se duda de su permanencia y utilidad. Si bien, en alusión a los monstruos de la mitología griega Escila y Caribdis se refirió a los riesgos de la profesión. «Contra en lo que en los 80 dijo un poderoso político como advertencia «el que se mueve no sale en la foto; en Castellón sucede lo contrario, hay que moverse para salir en la foto y salir en ella. Cuestión distinta es si podrían ampliarse sus competencias para suplir evidentes carencias de la administración de justicia pero no es este el foro», añadió.

Preocupación por la parálisis

El presidente del consejo general de procuradores de España, Juan Carlos Estévez, mostró su preocupación por la situación de parálisis de la Justicia, ya que no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial, el gobierno está en funciones y no se sabe qué va a ocurrir en un futuro y cómo afectará a las leyes en tramitación. Se refirió a las de eficiencia procesal y organizativa y de eficiencia digital. También se refirió a la amenaza latente de la huelga de los funcionarios de la administración de justicia, que fue suspendida, y a los aranceles.

Al acto asistió la alcaldesa, Begoña Carrasco; la consellera de Justicia, Elisa Núñez, el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez; la fiscal jefe, María Díaz; el presidente del colegio de abogados, Manuel Mata; el comisario de la Policía Nacional, Emilio Romero; miembros de la judicatura y Guardia Civil, entre otros.