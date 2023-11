Los delitos sexuales a menores se disparan en Castellón con dos a la semana

En los próximos siete días dos menores de 16 años van a sufrir un delito de abuso o agresión sexual en Castellón. Y no, no es una cuestión de adivinanza. Es pura estadística. Esta tipología delictiva, cuyas víctimas son chicas y chicos menores de edad, se ha disparado en los últimos en España y ha encendido las alarmas de jueces y fiscales. En la provincia la tendencia es exactamente la misma y en los últimos tres años los delitos de naturaleza sexual a niños y adolescentes investigados por la Fiscalía han aumentado casi un 20%. Unos abusos que, además de romper en mil pedazos la vida de quienes los sufren, les enfrenta a un sistema complejo y que no siempre les protege lo suficiente.

La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, hizo entrega este martes al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de la memoria de la Fiscalía de 2022, un documento que recoge los delitos que investigó el Ministerio Público durante ese ejercicio. Y entre los procedimientos que más aumentaron en la provincia destacan los relacionados con los delitos contra la libertad sexual, que pasaron de los 296 del 2021 a los 350 del año pasado. Pero a la par que crece esta tipología delictiva lo hacen también los asuntos cuyas víctimas ni siquiera han cumplido los 16 años. En 2022, la Fiscalía intervino en 88 casos de abuso o agresión de carácter sexual a menores, un 18,9% más que hace tres años, cuando fueron 74. O lo que es lo mismo: cada semana llegan a la justicia dos asuntos de delitos sexuales contra menores.

De los 88 delitos contra la libertad sexual a menores de 16 años, 60 fueron abusos; 14 agresiones sexuales; cinco acoso sexual por telecomunicaciones y siete violaciones. «Lo que más se ha incrementado, en comparación la memoria del 2021, han sido las violaciones a menores de 16. En 2022 se registraron siete frente a las dos del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 714», expone de la Fiscalía en su informe.

Las denuncias de víctimas menores de abusos sexuales y violaciones no paran de crecer, pero los casos que llegan a la Justicia son solo la punta del iceberg. Save The Children estima que solo el 15% de los abusos sexual llega a denunciarse. «Aún existe la creencia colectiva de que esto no ocurre en nuestro entorno y que, si sucediera algún caso, nos daríamos cuenta, pero los datos nos dicen claramente que no es así», asegura Rodrigo Hernández, director de esta oenegé en la Comunitat.

Un calvario judicial

A parte de denunciar que el grueso de estos delitos no existe a efectos estadísticos, esta organización asegura también que en nueve de cada diez casos el agresor es una persona del entorno familiar o conocido del niño o niña. Y, además, el sistema no les ampara. Casi el 60% de los procesos judiciales por abusos sexuales a niños y niñas no se resuelven antes de los dos años, y se pueden alargar incluso hasta los cinco. Asimismo, los datos indican que hay víctimas que tienen que declarar más de una vez, llegando incluso a tres veces antes de celebrarse el juicio.