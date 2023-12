El PSPV de Castellón apela a la unidad y a construir una alternativa «cuanto antes»

La renuncia de Ximo Puig a la secretaría general del PSPV y la convocatoria de un congreso extraordinario para renovar la cúpula del partido es vista con agrado por los socialistas de Castellón, que consideran que la mejor opción pasa por construir cuanto antes un nuevo liderazgo y empezar a trabajar para plantear una alternativa cara a las autonómicas del 2027.

A Samuel Falomir, secretario general del PSPV-PSOE de Castellón, el paso hacia atrás dado este sábado por el expresident de la Generalitat no le sorprendió en nada. «Todos teníamos claro que Puig no iba a continuar y, por tanto, convocar un congreso extraordinario es lo que tocaba, dado que no tenía ningún sentido dilatar el proceso», apuntó, mientras defendió que lo mejor para el partido es «elegir un nuevo secretario o secretaria general cuanto antes para empezar a construir una alternativa cara a 2027», ahondó.

Tania Baños, alcaldesa de la Vall d’Uixó y miembro de la ejecutiva del PSPV, elogió la «generosidad» del aún secretario general y enfatizó que «ha mirado en todo momento» por el proyecto de partido. «Al anunciar un congreso extraordinario ha hecho lo que ha creído mejor para el partido, que pasa por empezar a construir un proyecto para que en 2027 el PSPV gane las elecciones autonómicas».

Si Baños habló de generosidad, José Benlloch, alcalde de Vila-real, destacó la «coherencia» de la decisión tomada por el también exalcalde de Morella. «Cuando antes se empiece a construir la alternativa al gobierno del PP y Vox, mejor. Los socialistas valencianos tenemos que construir un proyecto propio frente a quienes están al mando de la Generalitat y también en una legislatura que, a nivel nacional, se prevé compleja. Y hay que comenzar ya», enfatizó.

Germán Renau, secretario general de los socialistas de Castelló, defendió que el PSPV necesita «un liderazgo nuevo y legitimado por los militantes y eso solo se puede conseguir a través de un congreso extraordinario», apuntó y aseguró que el partido «debe hacer las cosas de manera reposada y tranquila». También abogó por empezar a trabajar «cuanto antes con una dirección del partido fresca y acorde a los nuevos tiempos».

¿Qué candidato sería mejor?

Los principales dirigentes del PSPV en Castellón coinciden en que no hay ni un minuto que perder, pero a la hora de hablar de los posibles sucesores de Puig casi nadie se moja. «A partir de ahora se va a abrir un proceso y habrá que seguir toda una serie de pasos», apuntó Baños a la pregunta de cuál de los tres candidatos que se postulan (Diana Morant, Carlos Fernández Bielsa y Alejandro Soler) prefiere. «La clave es estar unidos, tener alturas de miras y actuar con responsabilidad», dijo.

Benlloch tampoco quiso desvelar qué opción le gusta más. «No es momento de hablar de nombres y, además, los personalismos no van con el PSPV. Lo importante es hablar de qué podemos ofrecer a los valencianos», insistió.

El único que mostró abiertamente sus preferencias fue Falomir. «Con quien más sintonía tengo es con Diana Morant y estoy convencido de que es la mejor opción», expuso, mientras Renau dijo que se tirará a la piscina cuando los aspirantes den un paso adelante. No obstante, defendió que «no hay que empujar a nadie a ser líder, sino que el liderazgo debe partir de la propia voluntad».

Quien no quiso pronunciarse sobre la decisión del expresident fue la senadora Amparo Marco. «Puig ha sido muy claro y me remito a sus palabras», afirmó.