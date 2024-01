El PSPV fracasa en la búsqueda de consenso y Bielsa, Morant y Soler disputarán las primarias

Todo lo que hasta ahora en el PSPV era bajo condicionales, tiene desde ya rango de oficial. El comité nacional ratificó ayer la convocatoria de congreso extraordinario (el 22, 23 y 24 de marzo con primera vuelta de primarias el 25 de febrero) y en la sede de UGT fue como si sonara el disparo al aire de una carrera. Y los protagonistas se lanzaron a ella.

Si Alejandro Soler ya adelantó el viernes su candidatura, ayer fue el turno de Carlos Fernández Bielsa y Diana Morant. Habrá primarias. La vía del consenso a la que se aspiraba está prácticamente enterrada, aunque el secretario general, Ximo Puig, hizo una última llamada al pacto. «Siempre hay tiempo para el acuerdo», dijo a la entrada de la reunión, quien remarcó que en caso de primarias el objetivo ha de ser la «mayoría social» y no la vida interna.

Hacia esas votaciones ya miran los tres aspirantes. El margen para la inscripción formal es hasta el martes, pero nadie apurará el plazo. Tanto Morant como Bielsa anunciaron ayer que su puesta de largo será el lunes.

La exposición pública de las candidaturas es un primer acto de cara a la campaña. Soler mostró músculo el viernes con varios cargos valencianos del ‘abalismo’ enrolados en sus filas y su fortaleza en Alicante. Ahora les toca a Morant y Bielsa. El segundo ya hizo una demostración ayer al llegar a la reunión rodeado de cargos afines. La exalcaldesa de Gandia optó por hacerlo sola junto al secretario general de UGT-PV. Todo son mensajes ya.

La ministra presentará su candidatura mañana (y no el martes, como tenía previsto) en Gandia, su ciudad, lugar simbólico para ella, y lo hará rodeada de militantes. Morant decidió la fecha tras reunirse la tarde del viernes en Mislata con Bielsa. Este le dejó claro que no había posibilidad de acuerdo entre ambos. La propuesta de ejecutiva no le convence, así se lo expone y le comunica que mantiene una vía de colaboración con Soler con el objetivo compartido de «un cambio auténtico» en el PSPV.

La primera votación del 25 de febrero podría ser una primera criba entre ambos, ya que la principal discrepancia entre ambos es quién debe liderar.

Este trato de los dos aspirantes será parte de la ofensiva que utilice la ministra, que defenderá una candidatura alineada con Pedro Sánchez, pero ajena a familias orgánicas y pactos de bandos.

En esta fase de la contienda, el objetivo estratégico pasa de los ‘generales’ a los lugartenientes (alcaldes y secretarios locales), en un intento de trasvase de fuerzas. Morant juega con que es la última en llegar a la carrera (hasta hace unos días estaba convencida de la integración en una lista) frente a los dos líderes provinciales, que llevan semanas articulando equipos. Morant confía así en captar aún en posiciones que los contrincantes dan por seguras.

Por su parte, Bielsa va a una campaña pegada al territorio, de muchos kilómetros, intentando especialmente conquistar los municipios donde lo conocen menos por su cargo en Valencia. También apelará al poder de la militancia, la esencia del sanchismo, lo que algunos de los suyos llaman ‘Estrategia Peugeot’ por el coche que utilizó el hoy presidente del Gobierno para ganar las primarias a Susana Díaz.

El alcalde de Mislata no se separará de la línea de las políticas de Sánchez, paraguas sobre el que todos los candidatos se quieren cobijar. De hecho, ayer llamó al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para anunciarle candidatura y justificar que lo hacía porque la militancia le pide un cambio en el modelo de partido, pero la fidelidad con Ferraz y la acción del Gobierno es absoluta, le remarcó.