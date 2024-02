Los mercados municipales de Castellón llevan años de delantera en lo que a reinventarse se refiere y las cifras que maneja el informe de la Asociación nacional Confederación de Mercados Tradicionales de España (Metrae) apuntan a más de 100 millones de euros de facturación en el 2023 entre las 12 instalaciones de la provincia. El actual nivel de ocupación de los más de 300 puestos es óptimo, «entre el 70 y el 90%, según recintos», destaca Merche Gayet, presidenta de Confemercats en la Comunitat y vendedora en Onda.

Si España cuenta con 958 mercados tradicionales que obtuvieron 12.000 millones de euros el pasado ejercicio; de ellos, 157 son de la Comunitat (12 en Castellón, más de 80 en Valencia y de 60 en Alicante). Así lo apunta la secretaria general de Confemercats (adscrita a Confecomerç), Cristina Oliete, quien agrega que las oportunidades de compra han ido a más con la digitalización.

El género y las ofertas del día, en el estado de WhatsApp

«Se está fomentando la entrega de la mercancía 24 horas con consignas frigoríficas (estilo Amazon) o reparto a domicilio. Se apoya así la venta no presencial, con pedidos vía web, teléfono o Whatsapp. Desde la pandemia, este chat es una herramienta brutal: muchos vendedores suben en sus estados los precios de ese día. Les es más fácil grabar un vídeo que actualizar tarifas en una web. Y luego comparten esa misma secuencia en Tik Tok, para un perfil más joven, que aunque pueda, cada vez compra menos presencial --en Valencia organizamos una acción para que los abuelos fueran al mercado a comprar con sus nietos», indicó.

El horario suele ser matutino, salvo excepciones como «en Benicarló, de los pocos que abre por la tarde todo el año por la lonja de pescado», indicó Oliete. Sobre estrategias de supervivencia, Gayet dijo: «Los mercados han sido, son y seguirán siendo referentes, pese a los altibajos. Las grandes superficies se fijan en este modelo: calidad, exclusividad y proximidad». Y cada vez se promueven más eventos y servicios: show-cooking, catas, presentación de libros, cuentacuentos, biblioteca o gastrobar donde probar productos recién cocinados y, si te gustan, comprarlos en la parada vecina».

El relevo sí que se da, con una generación entre los 30 y los 50 años, que ha tomado las riendas. «Pero cuando uno se jubila, no es sencillo encontrar a especialistas. Lo que no se enseña no se conoce. Igual que existe formación para electricistas o mecánicos, faltan cursos especializados. Podrían ser con los gremios de pescadero, panadero,...o FP», propuso Oliete.

Se busca comerciante para parada por 200 euros al mes de alquiler

Los alquileres en el mercado son más competitivos. Un puesto de Onda busca inquilino «por menos de 200 euros al mes, y aparte luz y agua». Si un puesto se vacía, se ocupa rápido, «salvo pescadería, más difícil». Y si no, «los ayuntamientos pueden establecer servicios como biblioteca (caso de Onda), juegos infantiles; etc.».

Los sectores se diversifican. Y a la alimentación se suman droguerías, floristerías y hasta peluquerías «como en Valencia y Alicante pero deben contar con extracción. Y joyerías, en locales con puertas al exterior que alargan horario».

Experiencias innovadoras en los mercados

Castelló (Central): A las puertas de una reforma y taquillas

Las aperturas más recientes, según explica su gerente, José Luis Hernández, son panadería, frutas y verduras, y delicatessen. La gran reforma del edificio de 1949 se acometerá en 2025 y obligará temporalmente a trasladar las ventas a una carpa. A mitad de este 2024 se prevén habilitar taquillas 24 horas, incluida refrigeradas.

Castelló (Sant Antoni): «Sería fantástico encontrar carnicero»

El vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Sant Antoni, Joaquín Bernat, subraya que tras la reforma quedaron 10 paradas. Hay abiertas cinco pero una es doble (la pescadería). De los tres vacíos, dos son para carnicería y otra albergará una churrería (a falta de permisos y una obra para extracción de humos, quizás abra tras la Magdalena)». Y aprovechó para lanzar un SOS: «Vamos locos buscando carniceros. En 2023 salió a subasta por menos de 1.090 euros al año de alquiler del puesto. Son buenas condiciones, en cualquier local en dos meses te lo fundes. Ojalá venga una carnicería y un bar de tapas. Ahora hay panadería, frutos secos y dulces; salazones y encurtidos; fruterías y pescaderías». Para este 2024 esperan las taquillas refrigeradas, wifi e internet. «Quien nos compra, más que clientes, son amigos. Ponemos ofertas en Whatsapp Business e instagram», dijo. Abren de 8.00 a 14.00 h., «pues se intentó de tarde y no funciona. Nuestro cliente es mayor; y el joven, viene sábado con sus padres o abuelos», añadió.

Vila-real: Cafetería con terraza y obras de mejora

En 2025 finalizan las concesiones de los puestos y en breve se iniciará la licitación. Las últimas aperturas fueron de productos gourmet, horchata y turrones, vinos y embutidos, y comidas preparadas. El Ayuntamiento ha recibido 920.000 € de fondos europeos para el proyecto El Mercat Central de la Vila-real del siglo XXI (más dinámico, innovador, sostenible e inclusivo).

Este 2024 se invertirá en climatización, cerramientos, iluminación, seguridad y wifi. La planta superior se destinará a oficinas y formación. Se prevén taquillas refrigeradas, una web para compra online y cursos. En 2019 se iba a impulsar un gastromercado pero el covid lo frenó. Actualmente está en licitación una cafetería, con terraza exterior, para reforzar la venta y degustar productos. Tiene instagram: mercatcentralvilareal.

Almassora: Show-cookings y taquillas a todo tren

La apertura más reciente es de frutos secos, pan y pastas, por traspaso. Los proyectos de reforma con fondos de la UE están por definir. Cuenta con cafetería y se han organizado show-cooking (y se prevén más este febrero, marzo y abril, con cocineros reconocidos).

La concejala de Comercio, Silvana Rovira, recordó la renovación de la imagen corporativa, las taquillas de recogida de compra 24 horas y la hora de párking gratis. El presidente de la asociación, Miguel Ángel Moreno, resalta que las taquillas son un éxito y entran pedidos (por llamada de teléfono y Whatsapp) de familias de mediana edad (carnicería, pescadería,...).

Burriana: Puesta a punto y vinilos fotográficos

Pronto abrirán dos paradas de droguería y verdulería. Se prevé la mejora de fachadas, torres exteriores y vidrieras. Se quiere organizar una exposición fotográfica en vinilos del mercado en su construcción para cubrir los puestos vacíos. No tienen taquillas refrigeradas pero sí gastrobares del sector de hostelería y ultramarinos donde triunfa el tardeo los viernes tarde-noche. Informa: I. Calpe

Nules: Zona gastronómica al alza y nueva licitación

El Ayuntamiento de Nules sacará «en breve» nuevas licitaciones de puestos del mercado, cuya reforma interior se acometió en 2019. Recientemente ha abierto una hamburguesería y bocatería. Y es que la zona de gastrobares en concesión es muy relevante, «con Pollastres al Mercat, La Tendeta, Bar los arcos, Burguer, Pescadito, Cafetería Rosa, Bar la sonrisa...».

La Vall d'Uixó: Consignas ‘para todos’ y placas solares

Se ha peatonalizado la plaza cercana en Maestro Rodrigo; y en la segunda planta está finalizando la obra de un Centro de Transformación Digital para comercios y empresas, con ayudas europeas. Se prevén placas solares para autoabastecerse de electricidad. Y en el marketplace de la web www.compralavallduixo.es el ciudadano compra (del mercado y se ha ampliado al resto de comercio local) y puede recogerlos en las taquillas del mercado (las hay refrigeradas), un ciudadano puede comprar los productos disponibles, y recogerlos directamente en la taquilla, que tienen la opción de estar refrigeradas. Está en estudio la opción de gastrobares.

Onda: Placas solares, led, conteo y autovídeos

Los vendedores se graban casi a diario vídeos mostrando productos recién llegado, «como las manzanas de Eslida» o «trucos de limpieza con productos exclusivos». En breve, se sorteará una cena por San Valentín entre clientes. Se proyecta un cambio de claraboyas e iluminación a led; y conteo de personas en los accesos para ver la incidencia de campañas y optimizar horarios. Tienen dos bares.

Betxí: Pescados y salazones, últimas aperturas

Con siete puestos ocupados (charcutería, pescadería, salazones y varias verdulerías), tiene otros siete vacíos y una cafetería (nunca ocupada). Las últimas aperturas son de pescadería y salazones.

Almenara: Un proyecto de mejora y una sala de lactancia

La apertura más reciente fue de frutos secos y productos naturales. Tienen dos bares y un proyecto de mejora del entorno. Dispone de sala de lactancia y cambiador. Informa: M. Sánchez

Benicarló: Productos exclusivos y lazos con la pesca

Abre de tarde por la lonja pesquera. El último puesto en estrenarse es uno de frutos secos, hierbas y especias. Informa: A. Boix

Vinaròs: Premio de 5 estrellas y tarjeta de fidelización

La asociación de vendedores obtuvo el premio Oro 5 estrellas de la Conselleria en el 2022. Tiene gastromercado y zona gastrobar. Su sistema de fidelización con tarjetas con posteriores sorteos es un éxito. Informa: X. Flores