La Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón (Fedcopesca) ha convocado una jornada de protesta en la que amarrará su flota para este viernes, 9 de febrero, "ante la grave situación social y económica que vive el sector del litoral de la provincia".

El presidente de Fedcopesca, Manuel Peña, suscribe el comunicado que enumera los motivos del paro. "La movilización del viernes quiere hacer patente la grave situación del sector pesquero y servir de altavoz para que sus reivindicaciones lleguen a la mayor parte posible de la sociedad española", apunta.

Los argumentos

La protesta se sumará a la que estos días desarrolla la agricultura, otro ámbito del sector primario. Peña sostiene, entre los argumentos que motivan la convocatoria, que "la reducción continuada de los días posibles de pesca promovida por la Unión Europea hace que el ejercicio de la pesca se vuelva inviable en perjuicio tanto de empresarios como de los marineros", a la vez que advierte que "no se producirá el necesario relevo generacional".

Y es que, dicha disminución de las jornadas "no solo afecta a la situación de los armadores", sino que también "a los marineros", a quienes les "ahoga económicamente". Por último el paro critica también "el trato diferencial que la normativa europea da a la pesca española respecto a competidores de terceros países". Se trata, para la federación de pesca, de "una legislación absolutamente estricta en comercialización y sanidad, que no se exige para el pescado que se importa de otras naciones, lo que les permite competir deslealmente con la producción y no solo en precio".