Los héroes sin capa existen. ¡Vaya si existen! Mia, una adorable perrita, puede dar fe de ello, y también sus dueños, conscientes de que quizás ahora mismo no podrían estar al lado de su fiel mascota de no ser por Raúl y Álvaro, dos jóvenes amigos que se convirtieron este fin de semana en los ángeles de la guarda del animalito.

Raúl López (22 años) y Álvaro Sánchez (23) son dos jóvenes apasionados por los coches. Es la afición común que comparten con otro grupo de amigos que suelen reunirse en el párking de una gasolinera de Castelló para exponer sus últimas creaciones de 'tunning' y comentar las novedades de este mundillo del mundo del motor.

Desde allí, Raúl y Álvaro, advirtieron algo que no les cuadraba demasiado. Del cauce del Riu Sec, cercano a la gasolinera en la que se encontraban, salían lo que parecían gemidos de un perro en apuros. Hasta allí fueron y comprobaron que, efectivamente, una perrita de color blanco se había caído al río.

Los dos amigos bajaron hasta donde se encontraba el animal, desorientado, y rescataron a Mia, que así se llama la perrita que debe la vida a esta pareja de héroes cotidianos. "No lo pensamos. Conocíamos una bajada segura al cauce y por allí conseguimos acceder a la perra, que estaba muy asustada", comenta Raúl.

No solo devolvieron a Mia de nuevo a un lugar seguro. Raúl y Álvaro no dudaron en acercar a Mia hasta un veterinario para comprobar que estaba en buenas condiciones. Allí, el profesional de la medicina animal pudo extraer del chip de la perrita los datos de los dueños. El protocolo de localización de los propietarios se puso en marcha. "El veterinario nos dijo que si no aparecía el dueño podríamos hacernos cargo nosotros de la perra", apunta Raúl.

Aparición de los dueños

Pero no hizo falta. Menos de dos horas después de la ejemplar acción de los dos jóvenes, los dueños de Mia, una pareja de mediana edad visiblemente afectada y residente en una zona cercana donde apareció atrapada Mia, aparecieron. "No habían advertido que la perrita se había perdido, ya que no estaban en casa en esos momentos. No sabían cómo darnos las gracias", cuenta Raúl, también emocionado, al igual que Álvaro, por el final feliz de esta historia. ¡Viva los héroes sin capa!