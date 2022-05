La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha mostrado este miércoles su "respeto" a la decisión del conseller de Educación, Cultura y Deportes, Vicent Marzà, de dimitir, y ha asegurado que "él sabrá por qué lo ha hecho y lo valorará dentro de su grupo político".

"Siempre he sido muy respetuosa con las dimisiones y con las situaciones internas de los partidos. Nunca he valorado que un concejal se haya ido al grupo de no adscritos o las dimisiones dentro de otros grupos políticos, pues creo que es una cuestión de respeto total y absoluto entre los partidos políticos y, desde luego, nunca tratar de sacar rédito político de una cuestión totalmente interna", ha apuntado la alcaldesa al ser preguntada por los medios de comunicación sobre la salida del ya exconseller.

"El sabrá por qué lo ha hecho y lo valorará dentro de su grupo político", ha destacado Marco, quien ha señalado que lo único que puede desear a todo el mundo es que "la decisión que haya tomado sea la mejor para él personalmente y políticamente".

Sobre si será Marzà el candidato de Compromís en Castelló, la alcaldesa ha subrayado que "eso lo tendrá que decidir el partido cuando corresponda y dentro de sus ámbitos internos, y Compromís decidirá quién es su candidato igual que los decidirán el resto de partidos".

"Es una cuestión interna y yo no tengo ninguna bola de cristal para saber si va o no a ser candidato, ni pretendo, pues con gestionar la vida de la ciudad de Castelló y el Ayuntamiento tengo más que de sobra y muy orgullosa de ser la alcaldesa y de intentar que Castelló se ponga en el centro de los valores positivos a nivel nacional e internacional", ha añadido.

Según Marco, una de las "peores" herencias que tuvo como alcaldesa fue la reputación de la ciudad, y cree que, después de estos años, han conseguido "darle la vuelta a esa reputación, además de darle la vuelta a la situación económica del Ayuntamiento".

Respecto a si considera que la salida de Marzá de la Conselleria de Educación puede mejorar la relación de este departamento y el Ayuntamiento, Marco ha indicado que el Ayuntamiento con la Conselleria "nunca ha tenido mala relación o nunca ha querido tener mala relación". "Si otros han querido tener mala relación con el Ayuntamiento, es una cuestión de ellos", ha reseñado.