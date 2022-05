Tal y como estaba previsto. El Acord de Fadrell se ha alejado este jueves del consenso en la rehabilitación de la Pérgola al defender, por separado y no como gobierno local, su postura sobre esta obra a la que la Conselleria de Cultura (Compromís) le ha retirado la autorización tras concedérsela previamente.

Fue el único de los seis debates que se han generado en la larga sesión del pleno en el que el tripartito se ha truncado y ha puesto sobre la mesa sus diferentes posturas al respecto. Los otros cinco lo ha hecho como ejecutivo local saliendo en cada uno de ellos el concejal responsable del equipo de gobierno.

Una moción del PP en la que pedía destinar los recursos económicos previstos para la Pérgola a otras instalaciones fue la mecha que se ha vuelto a encender a los tres grupos municipales que forman el Acord de Fadrell (PSOE, Compromís y Podemos).

Enfrentamiento

Una situación que aprovechó la oposición para atacar al tripartito. El concejal del PP Vicent Sales ha afirmado que este «enfrentamiento del Acord demuestra que no hay hoja de ruta porque tenemos un gobierno agotado, al que ha tildado de arrogante y con cabezonería». Por su parte, la concejala de Ciudadanos (Cs), María Cielo Leirós, ha destaco que con la reforma de la Pérgola el tripartito «está ajustando cuentas» y el portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha afirmado que cree que los fondos destinados a estos trabajos «se perderán». Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Luis López, ha defendido el proyecto de la Pérgola «porque cumple con el respeto al entorno» y ha reconocido discrepancias en el Acord sobre este tema. «Había también diferencias en el PP y solamente era un partido político», ha dicho.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha destacado que la reforma es poco respetuosa con el parque Ribalta y ha afirmado que el edificio debería ser como al principio. «Este es un recinto que se tiene que tirar», ha remarcado Garcia justificando su no al proyecto actual, al igual que ha hecho la Conselleria de Cultura.

Finalmente, el portavoz de Podemos, Fernando Navarro, ha reconocido también que no hacía falta hacer una batalla política dentro del Acord sobre este tema y ha asegurado que no es necesaria la reforma. «Hay que asumir que no hay permiso, buscar otra alternativa y pedir que quien pague a la empresa sea la Conselleria si no hace la obra», ha reclamado.

Durante el pleno, también se ha desestimado una propuesta del grupo municipal del PP que pedía incluir un proceso de participación ciudadana en el proyecto de bajas emisiones en el centro "porque ya está contemplado», según el concejal de Movilidad, Jorge Ribes.

Los ruegos y preguntas han sido sobre las deficiencias del alumbrado público para personas con dificultad visual, la avenida de Lledó, Castelló canta y la productividad de la Policía Local que la alcaldesa ha dicho que ya se había firmado.

OCTAVIO TRAVER PROMETE SU CARGO COMO NUEVO EDIL DE CASTELLÓ Octavio Traver ha prometido su cargo como concejal socialista del Ayuntamiento de Castelló al principio del pleno. El nuevo edil ha estado acompañado por su madre, su mujer y una de sus hijas, que han presenciado el acto desde primera fila del espacio destinado para el público. Traver aún no tiene delegación.

Castelló ya dispone de 6 millones para pagar 207 facturas municipales El pleno ha aprobado ocho reconocimientos extrajudiciales de crédito (REC’s) por 6 millones que permitirán pagar ya 207 facturas del consistorio a proveedores municipales que han realizado servicios «esenciales para la ciudad», tal y como ha dicho la concejala de Contratación, Pilar Escuder. «Estos reconocimientos son procedimientos reglados y, aunque las contrataciones se tienen que hacer en tiempo y forma, a veces no es posible por la urgencia», ha asegurado la edila, quien ha reconocido la necesidad de reducir los REC’s «porque es una circunstancia indeseada». Los tres grupos de la oposición se han mostrado en contra pese a que abstuvieron en la votación. Redondo (PP) ha denunciado que hay empresas que no cobran desde hace diez meses y que estos reconocimientos cuentan con el informe desvaforable del interventor; Vidal (Cs) ha comentado que el Acord hace las cosas mal «a conciencia» y Ferrer (Vox) ha dicho que no se han formalizado contratos en el momento del gasto.

Consenso de los grupos para pedir ayudas a la reproducción asistida Los seis grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Castelló (PSOE, Compromís, Podemos, PP, Ciudadanos y Vox) han votado de forma favorable la declaración institucional del partido naranja con el fin de instar a la Generalitat valenciana a adoptar todas las medidas posibles par reducir la lista de espera de reproducción asistida en la Sanidad pública para garantizar que todas las mujeres puedan acceder al tratamiento de forma gratuita. El texto también solicita la promoción de campañas de información en materia de derechos reproductivos, de acceso a los servicios y tratamientos del Sistema Público de Salud y de cribado de la reserva ovárica para todas las mujeres mayores de 30 años; instar al Gobierno de España a modificar la normativa laboral para que cuenten con un permiso laboral retribuido; e instar a la Conselleria de Sanitat a que instale una unidad al efecto en el Hospital General.