Castelló tindrà una nova oficina per apuntar-se a l'atur

La Generalitat Valenciana va adjudicar ahir el primer contracte per a dotar a Castelló d’unes noves instal·lacions del servei valencià d’ocupació, el Espai Labora, després de l’adquisició del local.

Tal com va avançar Mediterráneo i va confirmar ahir el secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, la nova oficina se situarà enfront de l’Hospital Provincial, en una instal·lació que abasta els números 19 i 21 del carrer Pare Jofre de la capital.

L’empresa encarregada de fer el projecte d’adequació serà Vetges Tu i Mediterrània per 46.366,56 euros, incloent-hi els corresponents impostos. Una baixada important respecte al pressupost inicial, que ascendeix a 66.000 euros. La seua oferta va ser l’única presentada al procés de contractació, que estableix uns certs requisits d’àmbit social com la necessitat que les noves incorporacions d’efectius que requerisca la prestació es realitzen amb persones inscrites com a demandants d’ocupació.

El pròxim pas per a completar la remodelació consisteix en la licitació dels treballs pròpiament dits. Un avanç que incrementarà el pressupost de la intervenció a realitzar per damunt del mig milió d’euros, segons l’estimació efectuada per al projecte.

La iniciativa forma part del pla Laborant, que aposta per unes instal·lacions més modernes i polivalents, adaptades a les necessitats específiques del mercat laboral. L’estratègia autonòmica presentada ara contempla també intervencions a Meliana, Paterna, Elx, Gandia, València i Vila-joiosa.

Ajuda més pròxima

Nomdedéu va indicar que aquesta actuació no sols permetrà construir una oficina pública per a l’ús del futur, sinó també noves oportunitats per a la ciutadania: «El nostre compromís és amb cada persona, oferint-li una ajuda més pròxima, directa i individualitzada, per a millorar la seua situació laboral i fins i tot personal, que és el més important de tot».

La nova infraestructura a la capital de la Plana estarà basada en un nou concepte que compta amb zones obertes de treball col·laboratiu per a empreses, demandants d’ocupació i el mateix equip tècnic de Labora. També ofereix espais específics per a la realització d’activitats grupals i serveis d’orientació més discreta per a les persones usuàries. Actualment, el servei valencià d’ocupació comparteix edifici al carrer Castelldefels amb el SEPE, que és el que es pretén reubicar. A més disposa d’oficines al carrer Historiador Viciana de la capital de la Plana, així com a Onda, Segorbe, la Vall d’Uixó, Vila-real i Vinaròs.