Compromís per Castelló sumarà a la seua candidatura municipal cara a les pròximes eleccions, encapçalada per Ignasi Garcia, a l’actual president de la Gestora de Gaiates i president de la gaiata 18 Crémor durant 20 anys, José Antonio Lleó, per incorporar la seua visió del món de la festa i treballar conjuntament amb la resta de les candidates per construir una ciutat més acollidora, diversa, justa i habitable.

La coalició ha presentat els seus principals eixos de treball, fruit de la trobada entre el candidat a l’alcaldia, Ignasi Garcia; la candidata municipal Vera Bou; la candidata a Les Corts Verònica Ruiz; el representant de Compromís al Patronat de Festes, José Juan Sidro; i José Antonio Lleó, ara nou membre de la candidatura municipal.

En eixe sentit, Lleó ha expressat que "Compromís és l'única alternativa d'esquerres i arrelada a Castelló per continuar duent endavant un projecte de ciutat amb futur, en què totes i tots vulguem viure en llibertat i amb garantia de drets i oportunitats, i amb el que les festes de Castelló puguen créixer, millorar i ser les millors del territori“.

La coalició presenta un llistat de propostes que aposta per recuperar el relat de les nostres festes. "Les festes de la Magdalena d'aquest any han sigut magnífiques. Hem omplert els carrers i places de Castelló amb alegria i tradició, i per potenciar això últim, cal que aquelles persones que visiten la nostra ciutat coneguen l'origen de les nostres festes i que s'impulsen els actes tradicionals propis d'aquestes, amb orgull de genealogia", ha explicat el candidat a l'alcaldia, Ignasi Garcia. El candidat ha destacat, tanmateix, “l’aposta de la coalició per unes festes sostenibles, diverses i accessibles amb més agilitat burocràtica, millor organització i dignificació de la gaiata”.

Quatre eixos de treball

Compromís per Castelló ha fixat quatre eixos de treball per a unes festes de la ciutat, començant per una aposta per la convivència, amb un pacte pel dret al descans amb horaris negociats, que es compatibilitzen amb les festes multitudinàries al carrer; més WC públics connectats a la xarxa de sanejament per tota la ciutat, i oferir més serveis i millores als festers amb, per exemple, sonometries gratuïtes per a les gaiates i les colles durant les festes de la Magdalena.

Per unes festes més inclusives i respectuoses, la coalició aposta per repensar els actes i afavorir la inclusió de les persones amb mobilitat reduïda, i per la continuació de la feina dels Punts Violeta, així com la inclusió de Punts Arco Iris en el mateix, per combatre el masclisme i la LGTBfòbia i gaudir d'unes festes lliures d'agressions.

D'altra banda, la formació advoca per unes festes populars més sostenibles, amb material compostable en totes les vendes d'aliments i fomentant l'ús de gots reutilitzables a les carpes, mesons, colles, establiments i festes de carrer per a tota la ciutat. Així com reduint els residus que es generen i afavorint el reciclatge.

Compromís proposa dotar de major autonomia a les persones implicades en el món de la festa i per la creació d'un equip coordinador per supervisar el correcte funcionament dels actes institucionals; a més d’apostar per l’impuls a la creació d’un Arxiu Fester i per una major presència de la gaiata a actes oficials de la festa, com mostra-la a la nova plaça La Pau a la Imposició de Bandes o visibilitzar-la a les Galanies, a més de reivindicar la seua inclusió al BIC de la Romeria, i fomentar entre la ciutadania el coneixement del significat de les festes, de les fundacionals a les de carrer, amb orgull de genealogia.