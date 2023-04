La candidata del Partido Popular a la alcaldía, Begoña Carrasco, apuesta por "darle vida" al Mercado Central, con productos de kilómetro 0, que sea un punto gastronómico y un referente turístico. Así lo ha afirmado este martes en la presentación del proyecto de reforma integral de este recinto que quiere llevar a cabo en el caso de que los populares ganen las elecciones municipales del 28 de mayo, incluyendo esta propuesta entre sus fines.

"Tras su reforma el Mercado Central será el corazón que bombee fuerte contra la asfixia comercial y la destrucción de empleo”, ha destacado Carrasco, quien quiere convertir a este mercado en un referente de la ciudad.

Se trata de uno de los proyectos estrella dentro del programa electoral del Partido Popular para los comicios. “Somos conscientes de que el centro se muere, asfixiado por la complejidad para acceder a él, por las sanciones de las videocámaras, el exceso de impuestos y de trabas burocráticas a los emprendedores, la crisis económica, la falta de impulso de las políticas municipales y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, señala.

Y matiza: “Precisamente una de nuestras prioridades es devolverle la capitalidad a Castellón. Y entre otras medidas, eso pasa por hacer que nuestra ciudad sea un punto de atracción, de servicios, con oferta diversificada durante todo el año. Es necesaria una transformación y el Mercado Central juega aquí un papel relevante”.

"El mejor escaparate"

La candidata propone una reforma integral de la mano de los vendedores para modernizar el interior del edificio declarado BIC. “Vamos a hacer del Mercado Central el mejor escaparate de Castellón y el punto sobre el que va a girar toda nuestra estrategia de recuperación y revitalización del centro. Queremos ayudar a los emprendedores, al comercio, la hostelería, al sector turístico,… con una oferta complementaria cultural, deportiva, lúdica y de ocio para revertir la situación de cierres”.

Y para demostrar que ésta no será una promesa incumplida, “como las del gobierno socialista que en 8 años no solo no ha llevado a cabo la prometida reforma del Mercado Central, sino que además desvió ese dinero a la reforma de la Pérgola, que tampoco se ha podido llevar a cabo”, Carrasco ha anunciado que se compromete con los vendedores ante notario y así lo ha firmado en el propio recinto este martes por la mañana.

“Nos comprometemos con los vendedores ante notario a iniciar el proyecto de reforma en 2023, recuperando la estructura original del recinto con vigas de hierro a la vista y primando la cerámica. Apostamos por una redistribución de los espacios, de manera que convivan los puestos de venta con un espacio gastronómico que sirva como reclamo. Y otra de las novedades será habilitar un espacio para mesas y sillas en la plaza Mayor, como tienen otras ciudades como Madrid, Sevilla, Málaga o Valencia, para disfrutar de la gastronomía local y de los monumentos del centro”, ha indicado Carrasco.

“Los propios gestores de cada parada del Mercado serán los encargados de ofrecer esa oferta gastronómica, conjuntando el negocio tradicional de venta de productos con el nuevo y complementario. Lo haríamos respetando la estructura y la fachada del recinto, que no se puede tocar, al estar declarada Bien de Interés Cultural. Todo en la misma altura, en la planta baja, puesto que así lo piden los propios vendedores. Y transformando y modernizando todo el recinto, que presentaría una imagen uniforme, moderna y atractiva”.

Así pues, Carrasco asegura que “el Castellón de todos, lo vamos a construir entre todos, y el Mercado Central que todos queremos lo vamos a impulsar y a llevar a cabo con todos”.

Otros detalles

Entre los detalles más destacados que conllevaría el nuevo recinto para el Mercado Central destaca la vuelta a la imagen de 1945 con la recuperación de las vigas de acero, es decir, volver a la estructura original pero con materiales actuales como es la cerámica, según ha dicho Carrasco.

Los compromisos firmados ante notario

o Reformar el Mercado Central.

o Crear una mesa de trabajo bilateral para consensuar desde el minuto uno el proyecto de la mano de los vendedores.

o Iniciar el proyecto de reforma en el año 2023.

Otras medidas del proyecto global del PP para revitalizar el centro

o Un plan de apoyo fiscal para incentivar el alquiler de locales y bonificaciones fiscales para que los emprendedores tengan más fácil poder trabajar, así como una ventanilla única para simplificar trámites. Que nadie que quiera activar un proyecto se quede sin llevarlo a cabo.

o La elaboración de un Plan de accesibilidad. Se propone reorganizar el tráfico para que sea más fácil acceder al centro porque hoy muchos no vienen por no saber por dónde han de circular y aparcar sin ser multados por las cámaras del centro.

o Mejor iluminación y limpieza.

o Proponemos parkings disuasorios y un transporte ecológico y gratuito para acercar a clientes y visitantes hasta el centro.

o Apostamos por campañas ambiciosas de bonos comerciales, como tienen otras ciudades, para activar el consumo.

o Es un compromiso firme el apagado definitivo del sistema sancionador de cámaras del centro que acumulan 65.000 sanciones y dificultan el acceso a personas con discapacidad y a las empresas de servicios, como fontaneros, empresas de instalación de alarmas, que han de solicitar por anticipado un permiso para acceder sin ser multados.

o Un Plan de embellecimiento del centro con ayudas para la restauración de fachadas de los edificios para mejorar la imagen de Castellón.

o Un Plan de limpieza de grafitis y pintadas en las paredes y mobiliario urbano.

o Y por último, un plan de dinamización del ocio, la cultura y el entretenimiento, con eventos todo el año en los espacios públicos, tanto culturales como deportivos, de la mano de los programadores culturales y de los deportistas, para darle vida a nuestra ciudad. Que haya oferta, alternativa, interés por venir a visitar el centro.