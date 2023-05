El Ayuntamiento de Castelló, a través de la concejalía de Residuos y Reciclaje vinilará 6.120 contenedores de la ciudad con el fin de recordar a la ciudadanía cómo realizar la separación selectiva de residuos de forma correcta.

Una iniciativa cuyo objetivo principal es actualizar los contenedores por toda la ciudad para reforzar la concienciación entre los vecinos sobre la necesidad de reciclar separando los residuos en el hogar y contribuir, de esta forma, al cuidado del medio ambiente y ser cada vez más sostenibles.

Los vinilos, muy explicativos, se colocan en los recipientes municipales ubicados en la vía pública para, además de concienciar, también resolver las dudas sobre el reciclaje que puedan surgir entre los castellonenses.

La información estará rotulada en los recipientes públicos de recogida de residuos ubicados en la vía pública (excluyendo a los de vidrio, aceite, textil y los soterrados) para que aparezca de forma sencilla y visual qué residuos pueden ser depositados en cada uno de ellos y contribuir de esta forma al reciclaje de los mismos.

Esta medida, en el que el Ayuntamiento de Castelló ha invertido alrededor de 60.000 euros, permitirá, asimismo, mejorar la imagen que tienen los castellonenses sobre el servicio de recogida de residuos en la capital.

Por lo que se refiere a los últimos datos sobre el reciclaje, pese a que uno de cada diez vecinos separa residuos en sus viviendas, es necesario incrementar la concienciación al respecto. Por este motivo el consistorio lleva a cabo medidas a este respecto como la de vinilar los contenedores.

Así, si bien existe un alto porcentaje de ciudadanía que recicla, quien no lo hace es por falta de espacio, un 41%; porque considera que no es necesario, un 37,7%, y por la distancia a la que se encuentran los contenedores de sus viviendas, un 24,5%. No obstante, la valoración de la prestación que ofrece este servicio prestado por la concejalía de Reciclaje y Residuos es positiva, principalmente entre los más jóvenes.