Aliviar la presión fiscal, mejorar la limpieza, la seguridad o la atención social y la participación ciudadana son algunos de los ejes que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha priorizado durante su primer mes al frente del consistorio de la capital de la Plana.

Así lo ha destacado este lunes en su balance tras los primeros 30 días desde la toma de posesión. «Castellón avanza atendiendo las demandas vecinales. Se ha acabado el gobierno del ordeno y mando, el Ayuntamiento vuelve a ser la casa de todos», valoró Carrasco, incidiendo en que «la cercanía de este equipo de gobierno y la escucha permanente nos ha llevado a tomar decisiones, de manera responsable y con determinación, conforme a lo que piden castellonenses».

Fiscalidad: Supresión de la tasa de vía pública a terrazas

Carrasco apuntó que en materia fiscal se trabaja en las ordenanzas que permitan una bajada de impuestos a los castellonenses. En este sentido, como primera medida señaló a la supresión de la tasa de ocupación de vía pública a más de 750 terrazas de negocios de hostelería, lo cual supondrá el ahorro de 350.000 euros al año para los autónomos desde el 2024. También pretenden rebajar el IBI.

Salubridad: Plan de choque para intensificar la limpieza

Los avances en materia de limpieza van ligados al plan de choque activado desde la semana pasada para atajar las quejas vecinales relativas a la suciedad. La estrategia impulsada por el gobierno de Carrasco refuerza los medios humanos y técnicos gracias a la reestructuración de las plantillas y al aumento de las frecuencias de baldeo y de recogida de voluminosos. También se actúa en la recogida de hojas, la limpieza de caminos, en la erradicación de vertederos ilegales y en la limpieza de grafitis, contando con concienciadores ambientales, la Policía Local y las brigadas agrícolas.

Seguridad: Cobertura de las 54 plazas vacantes

El consistorio activará también «a la mayor brevedad y a indicación de la alcaldesa» la convocatoria para cubrir las 54 plazas vacantes que existen en el área de Seguridad Ciudadana, de las cuales 19 corresponden al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y 35 a la Policía Local. «La seguridad es una prioridad y vamos a cumplir el compromiso de que haya más agentes a pie de calle, a quienes dotaremos de más recursos para ofrecer el mejor servicio», incidió Carrasco, quien también mantiene el compromiso de mejorar las condiciones laborales del área.

Atención social: Adquisición de 12 viviendas públicas

En el apartado social, el consistorio ha adquirido recientemente 12 viviendas ubicadas en el grupo Perpetuo Socorro para ampliar el parque de vivienda social de la ciudad. Los inmuebles estarán a disposición de las 214 solicitudes en espera de una vivienda.

Participación: Apagar las cámaras y cambios en la ZBE

Carrasco anunció al comercio y la hostelería de la ciudad el apagado del sistema sancionador de cámaras del centro de la ciudad atendiendo así a peticiones ciudadanas. Al mismo tiempo, el gobierno municipal pretende reorientar el proyecto de la zona de bajas emisiones (ZBE) para evitar el cierre al tráfico de 745.000 metros cuadrados de superficie urbana del centro. «Trabajamos para no perder los fondos europeos. Nuestra prioridad, sin duda, es salvar el centro y a las familias que hay detrás del comercio y hostelería local y no estrangular el corazón de la ciudad», valoró Carrasco. La munícipe recordó al mismo tiempo que «también hemos renunciado a la actuación prevista en las calles que han quedado en cul de sac en los alrededores de la avenida de Lidón. No vamos a hacer obras que no piden los castellonenses».

Denominación: Recuperar el topónimo en ambas lenguas

La alcaldesa firmó el pasado 22 de junio el decreto que inicia el procedimiento para recuperar el topónimo bilingüe. «Estamos en camino de que Castellón vuelva a ser Castelló de la Plana y Castellón de la Plana, respetando así nuestras dos lenguas cooficiales, para que los castellonenses puedan elegir en libertad cómo llamar a su ciudad, sin imposiciones», declaró.

Fiestas: Devolver la autonomía al ‘món de la festa’

En lo relativo a Fiestas, Carrasco apuntó que «también hemos iniciado el procedimiento para devolverle la libertad y la autonomía al món de la festa. Estamos cumpliendo los plazos para poder cambiar los Estatutos de Fiestas y convocar a la Asamblea de Fiestas, que dejará de ser un órgano consultivo como quedó relegada por el anterior gobierno municipal».

Libertades: Defensa de derechos del colectivo LGTBI

Carrasco concluyó el balance afirmando que «este gobierno defiende la libertad y los derechos del colectivo LGTBI, como hemos demostrado estando a su lado el Día del Orgullo, igual que defendemos los derechos y libertades de la mujer y condenamos la violencia de género», remarcó. Además, se dedicará un espacio público a Miguel Ángel Blanco.