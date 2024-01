La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha valorado la ratificación de la denuncia interpuesta por el PSPV en el caso de la furgoneta negra relacionada con las pintadas de Corrupsoe durante la camapaña electoral y ha anunciado que desde el equipo de gobierno valoran tomar acciones legales «para frenar esta ofensiva».

Carrasco, en referencia a la implicación de un vehículo alquilado por el concejal popular Cristian Ramírez como señala un informe de la Policía Nacional, ha insistido en que «no hay tema» y que «es un casus belli del partido socialista, que está haciendo oposición utilizando la justicia». «Quizá tienen alguna instrucción de su jefe de filas, Pedro Sánchez, a quién le va bien esta estrategia y están siguiendo el mismo recorrido», ha dicho la munícipe.

Carrasco también ha recordado que «ya otro partido político, con las mismas mentiras y difamaciones, interpuso otro procedimiento judicial que se archivó hasta por dos veces. Y este procedimiento va a tener el mismo recorrido, porque las mentiras tienen las patas muy cortas y se archivará», dha dicho.

La primera edila asegura que «no hay nada nuevo; lo que tenemos es lo mismo que decía el partido socialista durante la campaña». «Si tan preocupados están por los daños en mobiliario y fachadas, ¿por qué no actuaron en 2022 cuando ya aparecían dichas pintadas, y estaban ellos gobernando? No sólo estaban en nuestra ciudad, sino en toda la provincia», criticó ayer la alcaldesa, quien dijo que el PSPV está «desnortado», «dividido» y que aún no ha hallado su sitio en la oposición.

Barrachina respeta la Justicia, aunque confía en Ramírez

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha asegurado que respeta a la Justicia respecto a la denuncia que interpuso por las pintadas, aunque ha mostrado su confianza en el edilde Movilidad, Cristian Ramírez. «Creo que hay partidos que no han asumido dónde les han puesto los ciudadanos, y es el caso del PSPV. Respeto a la Justicia, pero, en este caso, máxima defensa del concejal que está haciendo una gran labor», ha incidido. En clara referencia a la exalcaldesa Amparo Marco, Barrachina ha dicho que los senadores deben trabajar por la provincia, «defender la cerámica y pedir infraestructuras».