Pleno de Castelló: la falta de acuerdo impide tratar la agresión contra La Cosa Nostra

El Ayuntamiento de Castelló adelanta al lunes el pleno de marzo, para no coincidir con la jornada de Jueves Santo. Una sesión en la que se había barajado la inclusión en el orden del día de una declaración institucional sobre los graves incidentes ocurridos en un acto de las fiestas de la Magdalena organizadas por el colectivo La Cosa Nostra, y en el que un asistente estuvo ingresado en la UCI del hospital General de Castelló como consecuencia de la agresión.

Finalmente, no se hará esta declaración institucional, debido a la falta de consenso entre los dos bloques en el consistorio. Los grupos de la oposición, PSPV y Compromís, presentaron de forma conjunta una propuesta de escrito, pero en la junta de portavoces celebrada ayer estos dos grupos no aceptaron la versión ofrecida por el Partido Popular y Vox. En este texto se exigía «a los partidos políticos que forman parte de la corporación municipal que no den amparo, ni ejerzan de portavoces de colectivos, asociaciones y grupos organizados que violentan la convivencia democrática de nuestra ciudad».

Ideología

En cambio, el escrito de los grupos de la oposición destacaba la intencionalidad ideológica de la agresión, que «pone en evidencia la peligrosidad de la proliferación y normalización de los discursos de odio protagonizados por la extrema derecha, que sitúan en la diana a colectivos y personas solo por pensar diferente», por lo que piden que casos como estos no queden impunes.

Detenciones

La agresión empañó el comienzo de las fiestas fundacionales, y tuvo como resultado la detención de ocho personas, de las que tres entraron en prisión provisional, al ser acusados de tentativa de homicidio, además de otros delitos.

No es la primera vez que hay desencuentros por este asunto. La comisión informativa de Seguridad trató el tema, con la participación del comisario de la Policía Local. Ignasi Garcia, de Compromís; y Antonio Ortolá, de Vox, discreparon en sus conclusiones.

Además, Garcia criticó las enmiendas presentadas a la propuesta de declaración planteada. «No podemos tolerar que Begoña Carrasco pretenda hacer condenas genéricas y abstractas de la violencia cuando fue una agresión organizada y planificada», indicó el portavoz valencianista.

Apoyo a la pesca

Donde sí habrá acuerdo el lunes será en las declaraciones presentadas para la defensa del sector de la pesca, con aportaciones de populares y socialistas.

