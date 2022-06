Ranucci afirma que aterrizará en Castellón la semana que viene

Pues parece que esta semana tampoco va a ser la del cambio en el CD Castellón. Gustavo Ranucci, todavía desde Buenos Aires, confirmaba ayer a Mediterráneo que se mantenía en permanente contacto telefónico con Vicente Montesinos para terminar de limar las diferencias, pero que no ve factible la rúbrica definitiva del acuerdo antes del fin de semana. Con todo, anuncia que tiene previsto su aterrizaje en Castalia la próxima semana.

Las dos partes de la mesa negociadora reconocen que el acuerdo está cercano, que se acabará firmando, pero lo cierto es que la temporada 2022/2023 arranca oficialmente el viernes y el Castellón no tiene entrenador ni una plantilla totalmente definida, aunque entre jugadores y canteranos atados hay cerca de una veintena de futbolistas con contrato en vigor. Al margen de los cedidos que han vuelto (Iván Martínez a Osasuna, Álex Blesa al Levante y Vicente Esquerdo al Valencia), Kevin Sibille no ha esperado más y se ha enrolado en el Atlético Baleares, en tanto que Juanto Ortuño reforzará al Eldense (sin duda, dos firmes candidatos a luchar por lo mismo que los albinegros: los play-off).

Así trabajarán

En este sentido, Ranucci insiste en no tomar ni una sola decisión de calado hasta que, oficialmente, pase a formar parte del accionariado del Castellón. Montesinos le ha informado de que ha movido ficha por encontrar un nuevo inquilino para el banquillo de Castalia, pero él se mantiene a la espera. Además, recalca que buscará un modelo de gestión deportiva de consenso (llegó a tener una importante cartera de jugadores profesionales y, en los últimos años, ha estado relacionado con el fútbol formativo de su país, pero también de Chile o Bolivia).

En este sentido, la figura de Pablo Burtovoy (actual director de Educación FIFPRO Sudamérica, entidad que trabaja en pro de los derechos laborales de los futbolistas), hombre de su entera confianza, será crucial, sobre todo cuando Ranucci no esté en España.

El Sabadell y Pedro Munitis 'rompen'

El presidente del Sabadell, Esteve Calzada, confirmó ayer, en una rueda de prensa en la que ha analizado en profundidad la situación del club, que Pedro Munitis no renovará, después de que la entidad arlequinada le trasladara la intención de seguir contando con el cántabro y éste pidiera tiempo para reflexión.

Después de que Sergio Pellicer comunicara a Vicente Montesinos que, por ahora, no aceptaba la propuesta del Castellón, en un movimiento que ha conocido desde el primer momento Gustavo Ranucci (el inversor con el que tiene avanzadas las negociaciones), Munitis era el otro nombre en la agenda del presidente albinegro. Ahora, el extécnico de Racing, Ponferradina, UCAM Murcia, Badajoz o Sabadell está en el mercado, sin ataduras.

«Las dos partes hemos tenido una buena predisposición», evaluaba Calzada. «Nosotros no vendemos motos y vamos de cara, pero en este contexto no le podíamos garantizar un proyecto deportivo tan ambicioso como él quería», añadió el dirigente del Sabadell, que sirven de referencia para calibrar las intenciones actuales de Munitis. «Nosotros no tenemos entrenador y él no tiene equipo, pero ahora no podemos contar con él, porque los resultados que ha conseguido son extraordinarios y tiene el derecho a aspirar a un proyecto ambicioso», profundizó Calzada, en unas declaraciones que también pueden tener su eco y repercusión en Castalia.