Jim está obligado a armar un Castellón más fiable lejos de casa

Alejandro Jiménez, Jim, se estrenará mañana como entrenador del CD Castellón en el Stadium Gal frente al Real Unión de Irún (16.00 horas). En su primera rueda de prensa dijo el jueves que no retocará grandes cosas del once y que solo introducirá algunos conceptos y dotará de más intensidad al equipo. Y es que el conjunto albinegro presenta dos caras bastantes diferentes. Una imponente cuando juega sobre el césped de Castalia, siendo el mejor local de los 20 equipos de su grupo, y otra triste cuando lo hace lejos de su estadio. Un cambio de lo más significativo.

El Castellón lidera la tabla de los equipos con más puntos sumados en casa. Ha conseguido 22, por delante del Eldense (21) y el Amorebieta (20). En Castalia solo ganó el Numancia (0-1) y arrancó un empate la Real Sociedad B (1-1).

En cambio, fuera de casa, los albinegros estarían en puestos de descenso (15º) y últimamente van de decepción en decepción. Llevan siete puntos gracias al triunfo ante el Alcoyano (0-1) y los empates contra el Cornellà (0-0), Atlético Baleares, Eldense y Calahorra (1-1). Solo acumulan un botín inferior al de los orelluts como visitantes el Amorebieta y el Barça Atlètic (seis puntos) y el Calahorra (cinco).

Ahora Jim, que mientras no llegue otro técnico será el titular del banquillo de Castellón, debe hacer que el equipo no se arrugue lejos de su hogar, que sea más valiente, que sepa sobreponerse mejor a los golpes que le pega el rival y que, con la calidad que atesora el plantel, cuando el partido esté encarrilado marque bien la raya por donde no pueda pasar el rival para acabar llevándose el triunfo.

Pocos cambios

Avisó el joven técnico del Castellón que no va a introducir grandes cambios en el once y, con todos los futbolistas a su disposición (salvo el lesionado Cristian Galas), tocará poner a los mejores y volver a utilizar ese once reconocible de gran parte de la primera vuelta. Eso sí, lejos de casa el conjunto albinegro tiene que ser más intenso, aguerrido y difícil de doblegar, y ese es el objetivo más inmediato del técnico.

Un once base para el encuentro de mañana bien podría ser el formado por Alfonso Pastor en la portería; Manu Sánchez, Óscar Gil, Iago Indias y Salva Ruiz en la línea defensiva; Giorgi Kochorasvili, Josep Calavera y Cristian Rodríguez en el centro del campo; con Raúl Sánchez, Dani Romera y Fabricio Santos, en punta de ataque del conjunto orellut.

Precedentes

El Castellón perdió las dos únicas veces que pisó el césped del Stadium Gal. La primera fue en Segunda la temporada 2009/10 (3-1) y la otra fue en la final de la Copa RFEF de 2015 (3-0), así que hace casi ocho años que los castellonenses no visitan al Real Unión. En aquella última visita los albinegros jugaron con Álex Ruiz; Borja Gracia, Pablo Suárez, Guille, Juanra, Miki (Pruden), Gaby (Víctor Pino), Castells, Canadell. Negredo (Yagüe) y Suárez. Mañana tendrán una oportunidad para revertir esa racha.