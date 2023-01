Mediterráneo ha publicado, tanto a través de su página web como en su edición de papel, la noticia de que el Castellón estaba buscando fichajes, en este mercado de invierno, a través de un portal especializado en ofertas de trabajo en el mundo del fútbol (no solo jugadores: entrenadores, directores deportivos…): futboljobs.com. Un anuncio que estuvo tres días habilitado a todo el mundo, pero que esta página web especializada ha retirado este jueves, a instancias del Castellón, que se desmarcaba de la oferta.

Lo que dice el Castellón

El Castellón, a través de esta red social, esgrime que “es totalmente ajeno y no tiene ninguna relación con la publicación en futboljobs.com sobre la captación de futbolistas”. Casi a la vez, era el portal el que, también en Twitter, señalaba: “Desde futboljobs.com confirmamos que la oferta la publicó en nuestra plataforma una agencia de representación de futbolistas” . “La oferta ha sido retirada por expreso deseo del Castellón”, ahondaba.

Comunicado Oficial | El @cdcastellon es totalmente ajeno y no tiene ninguna relación con la publicación en @FutbolJobs_ES sobre la captación de futbolistas #PPO100👂 — CD Castellón 💯 (@cdcastellon) 26 de enero de 2023

Lo que dice 'Futboljobs'

Según ha podido conocer Mediterráneo, la persona detrás de esta multipropuesta es un agente de Sudamérica el que puso el anuncio en nombre del Castellón, según fuentes de la página web, que no puede revelar su identidad por la ley de protección de datos. Además, las mismas fuentes destacan que no es la primera vez que el club albinegro solicita sus servicios e, incluso, el nuevo responsable de reclutamiento de la entidad, Ramón Soria Alonso, que no lleva todavía un mes en el cargo, podría estar entre sus asociados. El mánager del Castellón es alicantino, el mismo origen de los creadores del portal, con sede en Orihuela y creado en 2014 por Valentín Botella Nicolás, que pertenece a una conocida familia de la provincia.

COMUNICADO | Desde @FutbolJobs_ES confirmamos que la oferta la publicó en nuestra plataforma una agencia de representación de futbolistas. La oferta ha sido retirada por expreso deseo del @cdcastellon. https://t.co/7ZZ1IsOz4O — FutbolJobs Oficial (@FutbolJobs_ES) 26 de enero de 2023

La noticia

El portal futboljobs.com recogía, hasta hace unas horas, una multipropuesta, con el número de identificación 2265377, con fecha del lunes (23 de enero), del Castellón, en la que buscaba hasta cinco perfiles de futbolistas que, eso sí, debían reunir hasta cerca de una decena de requisitos ineludibles, siempre según la oferta.

El tablón virtual recogía que el Castellón lanzaba sus redes, dirigida a los asociados de esta web, sobre un defensa, un lateral, un extremo, un delantero y un delantero centro, con límite este 31 de enero, fecha en la que concluye la segunda ventana de incorporaciones de la temporada 2022/2023 habilitada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Los requisitos

El primero de los obligados cumplimientos era el rango de edad, de 18 a 27 años. Después, pedía una valoración mínima de 150.000 en otro portal de referencia en el mundo especializado del fútbol como transfermarkt.com. Además, se solicitaba que el jugador estuviera en activo la temporada pasada, además de un vídeo de buena calidad que glosase las cualidades del candidato a vestir de albinegro. Y, ojo, porque el Castellón ceñía este ofrecimiento a futbolista sin representante; y que, además, debía residir en Europa. Por último, solicitaba un teléfono de contacto.

"Se necesitan jugadores para el CD Castellón en Primera Federación, con experiencia en ligas europeas", describía la propuesta. "Si no cumple los requisitos, no serán tomados en cuenta", advertía el tablón virtual. En cuanto a las condiciones laborales, un escueto: "Se discutirán con el club", refleja.

El Castellón ya buscó, a través de un anuncio internacional en la empresa de recursos humanos Robert Walters, a un mánager de reclutamiento deportivo, que finalmente fue Ramón Soria.