Albert Rudé todavía no lleva ni un mes en el CD Castellón, así que muchas de las facetas que muestra son, por ahora, todavía desconocidas para el albinegrismo. El técnico gerundense sacó a relucir ayer, en la rueda de prensa previa al crucial compromiso de este domingo (18.00 horas) contra el Eldense, líder con cuatro puntos más, la vena más populista, arengando a los orelluts: «Quiero Castalia a reventar».

Así ve el cara a cara: «Es importantísimo, un partido capital»

«Es un partido importantísimo y capital», arrancó. «Lo hemos de entender así, por eso lo hemos comunicado así tanto de forma interna como externa», añadió. «Pido a la gente que nos venga a apoyar, porque habrá momentos de disfrutar y de sufrir, por eso la necesitaremos», ahondó.

«Aún quedarán muchos puntos --prosiguió--, no hay un ascenso después de este partido, pero sí puede marcar tendencias y dinámicas», señaló. «Por eso queremos ganar, para reafirmar nuestra tendencia al alza y romper la suya», comparó. «Hay que salir a ganar desde el minuto 1 al 95, que ya sabemos que pasan cosas al final y no podemos volver a sufrirlas», manifestó, sobre el empate in extremis en La Nucía.

«Esto es ya la segunda vuelta, que es más dura porque todo se aprieta», incidió. «No será determinista, pero sí muy importante», acabó por definir el choque.

¿Falta gol?: «La responsabilidad tiene que ser global»

Rudé es el primer sorprendido por el inusual pichichi del Castellón, un defensa como Manu Sánchez. El de Ripoll descarga la responsabilidad sobre los delanteros, aunque sí pide más eficacia.

«Es curioso que un lateral derecho sea el máximo goleador, habla de su proyección ofensiva y calidad como jugador», introdujo. «Intentamos no poner una responsabilidad excesiva sobre uno o dos jugadores», comentó. «Lo que buscamos, es que el equipo disponga de oportunidades y queremos que la responsabilidad sea global, tanto como si es un punta o un lateral: todos tiene que coger esa responsabilidad», subrayó. «Estamos generando bastantes ocasiones: si somos más contundentes, los partidos cambiarán, sobre todo en los tramos finales», incidió. «Lo del domingo no puede volver a pasar, por eso debemos llegar al minuto 90 con una ventaja mayor», reclamó a sus hombres.

«Tener a la afición cerca será muy importante: todo eso dará alas al equipo, puede ser un factor diferencial» ALBERT RUDÉ - Entrenador del CD Castellón

Así ve al Eldense: «Es un club grande, un proyecto grande»

El entrenador del Castellón no escatimó elogios al Eldense: «Es un club grande, un proyecto grande».

«Esperamos lo que he visto, un equipo muy bueno, con grandes jugadores, muy bien entrenados y que compiten muy bien, que sacan rendimiento de lo que hacen, con estructuras, movimientos y relaciones muy claras», resumió. «Defienden muy bien, por eso son los menos goleados; pero también atacan bien, por eso también están entre los máximos goleadores», profundizó. «Pero se encontrarán con un gran equipo también», enlazó. «Será un partido espectacular, con dos equipos que quieren marcar diferencias, por eso disfrutará el espectador», reseñó. «Tener a la afición cerca será muy importante: todo eso dará alas al equipo, puede ser un factor diferencial», comentó. «Este equipo tiene una afición impresionante y el domingo es un buen momento para demostrarlo», retó. «Quiero Castalia a reventar», pidió.

No se quita la presión: «El Castellón implica presión siempre»

«El club en el que estamos, el Castellón, es muy grande, eso implica responsabilidad y presión», soltó. «Y es transversal, no baja nunca, siempre está, para entrenador, jugadores…», razonó. «Aunque un partido como este puede aumentarlo un punto, porque es un duelo directo», matizó. «Pero en un club como esté, o estas acostumbrado, o directamente no puedes estar, no puedes trabajar», admitió. «Estamos acostumbrados a trabajar bajo presión», condensó Rudé.

El vestuario: «Tenemos recursos pero también ‘plan B’»

Rudé volvió a referirse a esta transición acelerada, debido a su llegada y a los cinco fichajes (y otras tantas salidas) en enero.

«Hay jugadores que han llegado hace poco, que se han de acoplar, conocer a sus compañeros... Todo eso es trabajo, para que cuajen y sacar más rendimiento, pero tenemos recursos para este partido y también un plan B, saliendo desde el minuto cero a por el partido», verbalizó. «Los jugadores son muy responsables y están enfocados en el encuentro, trabajando espectacularmente, sin regalar nada para estar al máximo», concluyó.