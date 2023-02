Pablo Hernández (Castellón) y su futuro: ¿dónde ha estado esta semana?

La Ciudad del Fútbol ha sido escenario, esta semana, de la cuarta edición del Curso Superior Universitario de Director Deportivo en Fútbol, con la presencia de Pep Sansó (presidente de la Comisión de Formación de la Real Federación Española de Fútbol, RFEF) y Fernando del Villar (catedrático y decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad Rey Juan Carlos, URJC), director de este curso.

Más de 120 alumnos, con un crecimiento exponencial de matriculados respecto a la edición anterior, entre ellos varios jugadores y exfutbolistas de élite, entrenadores y ejecutivos del fútbol, están recibiendo, de la mano de profesionales de referencia en el mundo del fútbol, los conocimientos para el desempeño de las funciones y habilidades propias de un director deportivo. Y entre los que se han inscrito, un jugador ilustre del Castellón: Pablo Hernández.

Entrevistado por la propia RFEF, el Mago ha hablado delo porqué asiste como alumno a este curso, de lo que piensa sobre el final de su carrera deportiva, de sus primeros pinitos en el Estadio Castalia... y también sobre esta temporada en el CD Castellón.

Su posible futuro...

"Ya estoy en mis últimos años como profesional, acabando mi carrera [37 años]; siempre he tenido inquietud por seguir ligado al fútbol cuando me retire. [Ser director deportivo] es una opción que me gusta; y como este año salía el curso de director deportivo aquí en la federación, me enteré y me apunté", ha comentado.

"Es un área que siempre me ha llamado, la de ver jugadores, valorar jugadores, confeccionar plantillas...", ha proseguido. "Lo he vivido un poco en el Castellón, porque entré hace unos años como propiedad [en el club], con algunos socios, y tuvimos que gestionar un poco el apartado deportivo", ha recordado de su entrada, junto a Àngel Dealbert, en el grupo de confianza de Vicente Montesinos. "He estado conociendo ese área que no conocía hasta ahora como jugador, es algo que me ha llamado la atención", ha remarcado. "Formarme, aprender y conocer..., para el día de mañana, si decido seguir este camino, tener los conocimientos que me van a dar en estos cursos", ha manifestado.

...Y su presente

"Estamos ahí, en la pelea", ha dicho sobre las opciones de ascenso. "Está todo muy igualado y hay equipos como nosotros que están ahí, en la parte alta; sobre todo el Eldense, ante el que conseguimos una victoria este fin de semana muy importante, en casa, y ahora estamos a un punto", ha indicado del 2-0 en el Estadio Castalia.

"El objetivo es claro: volver a subir cuanto antes al fútbol profesional", ha remarcado. "Con la nueva propiedad --en alusión a Haralabos Voulgaris--, que está haciendo un gran esfuerzo para que así sea", ha destacado. "Ojalá sea este año. Vamos a darlo todo en el campo. Tenemos una buena plantilla, un buen equipo, nos hemos reforzado en el mercado de invierno...", ha enumerado. "Vamos a intentarlo. Estamos cerca, pero todavía quedan 15 partidos, muchos puntos, pero estamos seguro de que vamos a conseguirlo", ha concluido.