Amorebieta-Castellón, el análisis | "Es un partido trascendental", Rudé eleva la presión cara al domingo

Presión por ganar fuera de casa sí, pero no tanto por recortarle puntos a un Eldense que esta tarde recibe a La Nucía, con lo que el CD Castellón podría encarar la visita de mañana (18.00 horas) en Urritxe a siete del liderato (es decir, el ascenso directo a Segunda División). Esto es lo sustancial de la rueda de prensa de Albert Rudé, previa al exigente desplazamiento a Amorebieta.

«Es un partido muy trascendental, como lo era el del Eldense: aunque no marque de forma definitoria, sí puede marcar dinámicas y ser un punto de inflexión», calificó el técnico gerundense, que añadió: «Le damos un extra, porque sabemos que es un partido de enfrentamiento directo». «El equipo sabe muy bien por qué perdió el otro día y tiene muy claro lo que tiene que hacer: hemos trabajado toda la semana, y el aspecto mental y emocional no ha quedado aparte», enfatizó. «Al final hemos de salir a ganar el partido, porque no sabemos jugar de otra forma: es nuestra esencia», incidió. «Esto es el CD Castellón, un equipo grande que quiere ser protagonista», condensó Rudé.

Sin mirar la clasificación

Preguntado por la desventaja con respecto al liderato (depende ya no de uno, sino de dos tropiezos del Eldense), Rudé fue rotundo: «Nos fijamos en nosotros, que estamos es un proceso de crecimiento». «Sabemos que tenemos que ganar fuera de casa, que el modelo de juego necesita rodaje y poder mejorar ciertas cosas que, con la calidad que tenemos, no están dando el rendimiento», matizó. «Lo que hagan los otros, no podemos controlarlo y, por eso, no ponemos energía», recalcó. «Todos perderemos puntos, creo que el Eldense también; y si no los pierde, será merecedor de la primera posición», zanjó el de Ripoll.

Sí, pobres números a domicilio (12 puntos en otros tantos desplazamientos), para lo cual Rudé realizó una larga exposición: «La plantilla que tenemos está diseñada para jugar de una forma que, según el contexto, se puede explotar más o menos». «En contextos como el del otro día o el de este domingo, es menos explotable, lo cual no quiere decir que no tengamos una capacidad de adaptación: se trata de sacar rendimiento allá donde vayamos», profundizó. «Fuera sabemos que estamos debiendo mucho en cuanto a rendimiento», constató Rudé.

Y en esas, a jugar en casa del Amorebieta: «Compite muy bien». «Ya es una tendencia en los equipos vascos, pero ha dado un paso adelante: ha perdido muy pocos partidos, y eso es por alguna cosa», evidenció. «Sabe como ganar las pelotas que quedan flotantes y en su campo lo puede explotar mucho, se sirve de las circunstancias del entorno para presionarte más...», enumeró. «Conocemos a este equipo y deberemos adaptarnos, pero sin perder la esencia de lo que somos», concluyó Rudé.