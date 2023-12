Córdoba-Castellón | Las vidas cruzadas de Adrián Lapeña y Alberto Jiménez

Profesionales curtidos, con oficio, avezados en una división tan compleja como Primera Federación para clubs históricos cuyo escudo (con todo lo que eso conlleva) puede pesar demasiado a los meritorios que empiezan. Adrián Lapeña y Alberto Jiménez saben de qué va esto. Han defendido camisetas de equipos importantes en ciudades que ansían recuperar el antiguo esplendor, como Córdoba y Castellón. El blanquiverde pasó por Castalia y el albinegro tiene pasado en El Arcángel.

Son defensas centrales de corte clásico, de los que honran la denominación de su trabajo. Defienden como primera premisa. Después viene lo demás. Si se van a casa con su portería a cero sonríen con la satisfacción del deber cumplido. Este sábado se cruzarán en El Arcángel con la meta de proteger lo suyo, que es mucho: el jugador del Castellón, el liderato del grupo; el del Córdoba, la dinámica de crecimiento y la mayor racha abierta de victorias (4) en el fútbol español.

En plazas de lustre

Adrián Lapeña (Logroño, 1996) es uno de los fijos en la retaguardia del Córdoba, club al que llegó este verano desde otro equipo poderoso, el Deportivo. En Riazor estuvo dos temporadas y antes despachó otras dos en el Castellón, con el que militó en Segunda División en la 2020/21. Siempre titular en todos sus destinos.

El riojano lleva once partidos disputados, todos ellos completos. Solo salió del once después de la jornada tercera, tras un partido desgraciado colectivamente en San Fernando (3-1) que hizo saltar las alarmas en un Córdoba que no terminaba de cogerle el aire a la temporada. Volvió a mediados de octubre y su equipo no perdió ya nunca más.

El 'talismán' Jiménez

Alberto Jiménez (Las Palmas, 1992) en el Córdoba estuvo menos de media temporada --diez partidos disputados--, pero fue el tiempo suficiente para que dejara su marca. «Necesitamos muchos ‘Albertos’ en el equipo», llegó a decir el director deportivo, Juanito, a propósito del desempeño del central en una etapa de la temporada cochambrosa en lo global para los blanquiverdes.

El ahora jugador del Castellón llegó terminado el mercado invernal, desde las filas del paro y fue cuestionado por su estado físico. Sin embargo, se puso en forma y salió a competir al 200 por ciento. El zaguero tuvo un ofrecimiento para seguir de blanquiverde , pero la propuesta del Castellón le sedujo más.

Ha jugado nueve partidos con el conjunto orellut y con él en el campo su equipo no solo no ha perdido nunca, sino que ha ganado ocho de esas citas. El central, además, se ha destapado como goleador en las últimas semanas: anotó en el 4-2 ante el Atlético Baleares y el 4-1 frente al Linares. Cuando necesita amarrar resultados, Schreuder le mira a los ojos y ya sabe lo que tiene que hacer.