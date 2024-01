¿15.500? ¿15.100? ¿Menos de 15.000? El aforo del Estadio Castalia es uno de los grandes misterios. Sobre todo cuando las afluencias de público que oficializa el Castellón en cada partido, saben a poco. Pues bien, un aficionado albinegro asegura haber contado «dedo a dedo» los asientos del recinto de la avenida Benicàssim, «para zanjar todos los debates», sostiene.

Según la página web oficial del CD Castellón, Castalia «cuenta con 15.500 localidades, la mayoría de ellas con asiento». Esta semana, un usuario de X, @CDCSPPO1922, proponía un reto: si llegaba los 25 likes (al final fueron 135) en la red social antiguamente conocida como Twitter, se encargaba de averiguar la capacidad contando localidad por localidad, en cada sector de cada zona del estadio.

Lo números

Al final, llega a una conclusión: «cifra total de asientos disponibles a la venta: 15.148». Con una importante puntualización. «Si eliminamos los asientos de los palcos y de los business box [el espacio privado de uso exclusivo para cinco o seis personas en una ubicación exclusiva de tribuna y con servicios especiales y otras ventajas], la cifra quedaría en 14.639 entradas para aficionados».

Cupo de socios cubierto

El club ya cerró el cupo de socios, antes de empezar la temporada, en los 13.183. Además, la semana pasada, el Castellón publicó un informe de asistencia, asientos liberados..., partido a partido, de la primera vuelta. Fue una de las consecuencias de que Haralabos Voulgaris también se pronunciara en las redes sociales sobre la afluencia de público, después de que viera insuficiente los 10.599 que, el sábado 13 de enero del 2024, vieran el triunfo contra el Algeciras (2-1).

Después de matizar sus impresiones, el CD Castellón, en un loable ejercicio de transparencia, publicaba no solo las asistencias oficiales en todos los partidos de la temporada en el Estadio Castalia (falta el Castellón-Málaga, porque todavía no se habían entregado los carnets, pero sí las dos eliminatorias de la Copa del Rey), sino también la cantidad de socios que no fueron y cuántos liberaron su asiento, la razón por la que no hay más gente.