La crónica | Un punto para el Castellón en un final loco ante el Atlético B (1-1)

No fue el CD Castellón de siempre y tampoco el resultado esperado. El conjunto albinegro, acostumbrado a ser el claro dominador de los encuentros, perdió su identidad ante el Atlético de Madrid B y tan solo pudo salvar un empate en un final de partido loco. Los albinegros fueron unos auténticos desconocidos durante los primeros 60 minutos y, en los 36 restantes (6 de añadido), quisieron recuperar el terreno perdido de todas las maneras posibles. A la contra, en jugadas a balón parado... Hasta que un centro de Suero en el tiempo de descuento fue rematado en plancha por Kastaneer para poner el 1-1 final en el marcador.

No fue, ni mucho menos, la primera parte deseada. De hecho, fue quizá una de las más grises del Castellón en lo que va de temporada porque los orelluts notaron en exceso que no tenían el control del juego. Sin balón no había ocasiones y prácticamente no se dio ni un atisbo de peligro, algo muy poco habitual en los partidos de esta temporada 2023/24.

Y es que, pese a que el primer tiempo estuvo bastante parejo en cuanto a posesión, las dos ocasiones más claras las tuvo el filial del conjunto rojiblanco. Fueron dos jugadas prácticamente consecutivas en las que los jugadores de Tevenet se toparon en ambos casos con el portero Gonzalo Crettaz. La primera de ellas en el minuto 14, en un cabezazo de Niño tras pase por la derecha de Nabil, quien desbancó a Alberto Jiménez; y la segunda, un remate del delantero rojiblanco a pase de la muerte de Ndiaye después de superar en su marca a Chirino y plantarse solo ante el portero del Castellón.

Dos claras ocasiones

Solo habían transcurrido 20 minutos y el Atlético ya había mostrado su carta de presentación, dejando claro que iba a por todas ante el líder y mostrando sus jugadores una motivación extra, imprimiendo mucha velocidad al juego y no dando ningún balón por perdido.

ElCastellón, ante ese escenario menos conocido, buscaba salir a la contra y encadenar dos o tres pases, pero siempre acababa perdiendo el esférico y a De Miguel no le llegaba ningún balón en condiciones con el que buscar fortuna en la portería de Iturbe.

El paso por los vestuarios no dejó cambios en ninguno de los dos equipos, pero sí pareció verse una mejor actitud de los albinegros, con intención de volcarse al ataque. Pero más que una realidad fue un espejismo porque rápidamente el filial del Atlético volvió a poner a prueba al meta albinegro con una contra iniciada por Nabil, que superaba a Alberto Jiménez y centraba el balón, no encontrando acierto El Jerabi en el remate al segundo palo.

Instantes después, de nuevo Nabil perdonaba el 1-0 solo en el área albinegra. Pero a la tercera que tuvieron ya no fallaron y el Atlético B dejaba ojipláticos a los aficionados orelluts desplazados a Madrid al ver cómo, de nuevo en una contra, El Jerabi remataba de cabeza a las manos de Gonzalo Crettaz y, en segunda instancia, Niño no perdonaba.

A remar en contra

El partido se le ponía cuesta arriba al Castellón y Dick Schreuder no tardaba en hacer un triple cambio en busca de la reacción de los suyos. Salieron Manu Sánchez, Raúl Sánchez y Moyita, y entraron en juego Kastaneer, el debutante Douglas Aurélio y Nikita Iosifov. Resultaba curioso que el técnico del Castellón cambiara el ataque porque el principal problema estaba siendo que no le llegaban balones en condiciones a De Miguel, pero el paso de los minutos acabó dándole la razón al técnico orellut porque, cuando minutos después salían Suero y Jozhua por Alberto y Chirino, fue cuando empezó a verse el Castellón de siempre.

Los albinegros se metieron por completo en el área del filial madrileño, buscando el empate por todos los medios, pero parecía que no era el día. Kastaneer y Óscar Gil tuvieron las dos más claras, y el partido se volvió totalmente loco. El Castellón no dejaba de acercarse peligrosamente a la portería de Iturbe. De Miguel fallaba una ocasión que en otro partido habría sido gol. Y así hasta que en el descuento, un centro de Suero fue rematado en plancha por Kastaneer para poner el 1-1 final.