CD Castellón | Schreuder habla del Córdoba, de las bajas, de la afición y... de los penaltis fallados

Dick Schreuder, entrenador del CD Castellón, ha comparecido este viernes en sala de prensa. El técnico albinegro ha analizado la actualidad de su equipo en la antesala del partidazo del sábado a las 18.00 horas contra el Córdoba CF, que medirá al líder con el tercer clasificado. La alta capacidad del rival, el parte de bajas y la pesadilla con los penaltis (todos fallados) han sido algunos de los temas tratados.

El Córdoba

Schreuder ha advertido del nivel del Córdoba, que llega lanzado a Castalia, recortando la distancia hasta los seis puntos y en una extraordinaria dinámica. "Su mayor fortaleza es que juega muy bien y muy rápido. También presiona alto muy bien. Las dos cosas, con y sin balón. Es similar a nosotros y por eso puede ser un problema. En la primera vuelta no estuvimos bien pero este es un partido nuevo. Es una oportunidad para demostrar por qué somos los primeros. Es importante ganar, pero también es importante volver a nuestro mejor juego", indicó el míster, que ha subrayado que el resultado no será definitivo en la lucha por el campeonato: "No lo veo. Por supuesto es un partido especial porque jugamos primero contra tercero, pero ganes o pierdas quedará mucho por delante y habrá que seguir. La Liga va a ser competida hasta el final".

Altas y bajas

Schreuder ha confirmado las bajas por sanción de Daijiro Chirino y por lesión de Borja Granero y Lars Veldwijk. También ha dejado entrever algún otro imprevisto, sin concretar. "Tenemos algunos problemas pero no los voy a decir ahora. Quizá después del partido", ha dicho. Por contra, se esperan los regresos de Iago Indias y Jesús de Miguel, que se perdieron la pasada jornada por acumulación de tarjetas amarillas.

Raúl Sánchez y De Miguel lamentan una ocasión fallada en Castalia. / Erik Pradas

La afición

La afición albinegra recibirá al autobús del equipo en los aledaños del estadio, dos horas antes del inicio del encuentro. Se espera un gran ambiente en Castalia. "Es muy importante para nosotros. Cuando jugamos en casa tenemos una pequeña ventaja", ha apuntado el entrenador neerlandés al respecto.

La eficacia goleadora

Schreuder también ha sido preguntado por las oportunidades perdidas en Alcoi y el descenso de eficacia goleadora. "Contra el Alcoyano cometimos una serie de errores: el penalti fallado, el que nos pitan, la expulsión... En cada partido puede pasar cualquier cosa imprevista que cambie tus planes. Para mí es siempre el largo plazo. También con el acierto. Es bueno tener ocasiones, solo necesitamos insistir, seguir con ello", ha explicado el técnico.

Sergio Moyita coloca la pelota en el punto de penalti de El Collao, en la cita del domingo contra el Alcoyano. / CD Castellón

Los penaltis

El Castellón ha fallado los cinco penaltis que ha lanzado esta temporada, cuatro de ellos en Liga y el último de ellos la pasada jornada. "Nunca había vivido algo así ni como jugador ni como entrenador. Se puede decir que es una cuestión de calidad, o de que es totalmente diferente lanzar un penalti en un entrenamiento que en un partido, la presión es distinta... Podría poner excusas: que Moyita lanza bien, pero quizá enseña demasiado el disparo, que el portero se adelanta dos metros... Podemos hacer de todo: entrenar, hablar, mirar videos, pero al final es la decisión del jugador que está en el campo. El fútbol es complicado, pero sí, es increíble lo que nos está pasando", ha comentado el míster albinegro. "Hay una lista (de lanzadores, con un orden), pero luego hay un partido y el jugador está dentro y siente si tiene más o menos confianza... Si piensa que tiene que tomar la responsabilidad, para mí es algo bueno", ha añadido Schreuder. Eso sí: "Moyita (que ha fallado dos, entre ellos el último) no será mañana el número 1 de la lista".