La previa del Castellón-Recreativo Granada | Euforia contenida en Castalia

¡Qué cerquita se ve ya el ascenso a Segunda! Precisamente por ello, y porque viene el colista, los albinegros recibe al Recreativo Granada con la euforia contenida, a raíz de la derrota del Córdoba, en su casa, contra el Alcoyano. De nuevo con todo a favor, el rival del CD Castellón es el propio Castellón, que está ante una situación soñada: encarar las últimas seis jornadas con ocho puntos de renta con el segundo.

Después de que aquel descuento increíble con los blanquiverdes preocupara tanto al albinegismo, viéndose son solo tres puntos de ventaja, tampoco nadie habría imaginado que, justo un mes después, esté ante un partido con tantas circunstancias a favor para, prácticamente, sentenciar el ascenso. Y aunque hoy, con un simple empate, se asegure tanto el billete para la promoción como una plaza para la próxima edición de la Copa del Rey, todos hablarán de esos ocho puntos que le pueden distanciar del Córdoba.

No hace falta que los agoreros recuerden el tropiezo, hace un año, frente al entonces farolillo rojo Calahorra. Dick Schreuder no dejará que nadie baje de revoluciones. De ganar, solo un desastre biblíco impedirá la vuelta al fútbol profesional. El premio es tan suculento, que no hace falta, casi, llamar la atención, aunque el neerlandés lo ha hecho ya.

Estadísticas a un lado

No es el Recreativo Granada un filial al uso, con jugadores no excesivamente jóvenes, muchos con la suficiente experiencia en la categoría como para no menospreciarlos. Pol Tristán, Xavi Estació, José Masllorens o Pablo Sáenz ya se han enfrentado a los albinegros recientemente y, en algunos casos, saboreando un triunfo. Así que hay que dejar las estadísticas a un lado. Vienen, en el último mes y medio, de ganar al Atlético B, empatar en Algeciras, perder en el descuento con el Real Murcia y ponerse 0-3 en Melilla (eso sí, para verse remontados), aunque solo han ganado dos partidos (ninguno a domicilio). Podrían acabar bajando en Castalia incluso ganando, pero ese es problema suyo.

El único 'pero'

En una semana nuevamente marcada por las noticias en torno a la firma del nuevo convenio del estadio y las obligadas obras de remodelación (de mayor envergadura con la vuelta al fútbol profesional), Schreuder ha trabajado con el lastre de las numerosas bajas. Gervane Kastaneer estará tras haber sido padre, pero todo hace indicar que Iago Indias, Israel Suero, Salva Ruiz, Borja Granero, Josep Calavera, Mamadou Traoré y Lars Veldwijk no jugarán.

La previa del Castellón-Recreativo Granada

Los del 'B'

De ahí la convocatoria de Sergi Miñana e Iker Punzano (no participaron en la derrota del Amateur en Atzeneta d’Albaida por 2-1), aunque no Hugo Goñi, después de que disputase casi todo el encuentro, anotando el gol orellut.

Hablando de goles, si el Castellón mantiene la media de 2,8 a favor en Castalia, parece imposible que el filial del Granada le agüe una fiesta para la que el albinegrismo parece predestinado.

La asistencia a los socios mayores de 65 años, de estreno El Castellón pondrá en marcha, por vez primera, el servicio de acompañamiento a los abonados mayores de 65 años, con un voluntario asistiéndoles antes del partido y durante el descanso. Además, los prolegómenos del encuentro estarán, nuevamente, amenizados con el hinchable de fútbol 3x3, los pintacaras para los más pequeños y la habitual oferta gastronómica, que irá bien para un encuentro que, para muchos, pilla a la hora de la cena. Además, un par de jugadores --por desgracia, Dick Schreuder cuenta con numerosas bajas-- estarán en el photocall, para hacerse fotos, firmas autógrafos y atender a los aficionados del Castellón. Todo ello desde las siete de la tarde, una hora antes de que el balón eche a rodar en el Estadio Castalia.

