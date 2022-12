Solo dos días han tardado en entrar en escena los actos vandálicos en el belén a tamaño real de Altura, que se ha convertido en una tradición en Navidad en esta localidad del Alto Palancia y que este año amplía su superficie hasta alcanzar los 355 m².

Si el jueves por la tarde fue la inauguración de la artesanal creación de Juanvi López Ors, durante dos noches seguidas, la del sábado y el domingo, algún desaprensivo robó tres de los cinco canarios que habían colocado individualmente en sus respectivas jaulas por todo el recorrido de la calle del Portillo.

La presencia de estas aves era una de las grandes novedades de la edición de este año del belén, puesto que, ante la dificultad de contar con animales vivos sueltos por el recinto por problemas legales, el artista, que trabaja en el sector de la construcción, decidió incluir estos pájaros de forma diseminada por el itinerario para «dar vida» al conjunto y «animar a los viandantes con sus cantos».

Retirará los canarios por la noche

Pero poco tiempo ha durado el belén en el estado óptimo en el que lo dejó después de mucho mimo. «En los cuatro años anteriores nunca había pasado nada ni había ocurrido ningún episodio de gamberrismo, y ahora, en solo dos días, algún o algunos gamberros han roto y arrancado las jaulas de los pájaros (estaban atornilladas a la pared) y se han llevado tres canarios», lamenta el creador del belén, quien, como solución inmediata, anuncia a Mediterráneo que retirará por las noches las dos jaulas que quedan intactas para «evitar más riesgos y disgustos».

Aunque no sea partidario de esta medida, asegura que no le queda «otra» porque no puede estar toda la noche de «vigilante». «Es una pena que por culpa de un vándalo tengan que salir perjudicados el resto de vecinos y visitantes», afirma López. Lo que sí tiene claro es que no va a poner en marcha ninguna regulación de acceso, como podría ser restringir el paso al belén por las noches, ya que explica que no iría en consonancia con su objetivo de «compartir el belén y que lo pueda disfrutar todo el mundo».

Además, aunque el Ayuntamiento le propuso que cobrara una entrada para ver las escenas que ha plasmado en la realidad tras tantas horas de esfuerzo, deja claro que no va a hacer pagar.