Atzeneta ampliarà el seu institut-escola amb 2,4 milions d'euros

Atzeneta ja coneix quina serà la constructora que s’encarregarà d’escometre les obres per a ampliar el centre El Castell. Un recinte educatiu que més enllà de ser fonamental per al desenvolupament d’aquest municipi (que ja per fi des d’enguany pertany a la comarca de l’Alt Maestrat), atresora el simbolisme d’haver sigut pioner a escala autonòmica.

Aquest col·legi rural agrupat (CRA), on estudien alumnes d’Atzeneta, Benafigos, Vistabella, les Useres i Xodos, es va convertir en el curs 2020-2021 en el primer institut-escola de tota la Comunitat. En l’actualitat, com han augmentat considerablement el nombre d’estudiants que rep perquè concentra totes les etapes educatives obligatòries, el centre s’ha quedat menut d’espai i en qüestió de dies començarà la que serà la seua primera gran ampliació. Estalvi de 400.000 € L’empresa que realitzarà les obres serà Urbamed Projects, que s’ha imposat en el concurs públic a les altres quatre companyies que s’havien interessat pel projecte. L’adjudicació ascendeix a un total de 2.392.818,69 euros, una xifra que permetrà a la Conselleria d’Educació estalviar-se prop de 400.000 euros en l’execució dels treballs, que van eixir a licitació a desembre per 2.801.520,96 euros. Aquesta important inversió l’assumirà íntegrament la Generalitat a través del pla Edificant i que possibilitarà construir un nou edifici en la parcel·la que es troba annexa al col·legi. Com va publicar Mediterráneo i recollia la memòria del projecte, les obres s’han tramitat amb caràcter d’urgència, ja que hi ha alumnes que estan estudiant en aules prefabricades a conseqüència de la falta d’espai que presenta el centre. En aquests moments, l’institut-escola imparteix fins a tercer de l’ESO i la previsió és que el curs que ve puguen donar també quart per a poder oferir tot el cicle sencer de Secundària. Valoració de la consellera "Crearem un centre més gran per a reforçar l'oferta educativa de cinc municipis en risc de despoblament" Raquel Tamarit - Consellera d'Educació La consellera, Raquel Tamarit, destaca que aquestes obres són «una gran notícia, ja que el d’Atzeneta va ser el primer institut-escola de tot el sistema educatiu valencià com a mesura de lluita contra el despoblament». «Garantim una forta inversió en una actuació que executa l’Ajuntament per a crear un centre més gran amb el qual reforçarem l’oferta educativa de cinc municipis en risc de despoblament», afegeix Tamarit, que subratlla que l’escola rural és «prioritària» per al Consell. «Hem deixat enrere els temps de l’abandó dels col·legis i el tancament de les seues aules per passar a obrir escoles que portaven dècades tancades, construir-ne de noves i ampliar-les i reforçar l’oferta educativa acostant l’ESO als pobles menuts i, així, els xiquets no hagen de passar gran part del dia en l’autobús escolar», conclou.