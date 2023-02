Las comparsas peñiscolanas regresaron a las calles después de tres años sin celebrar el carnaval en su formato original, para llenarlas de música, color y alegría.

La del 2020 fue la última edición carnavalera en el municipio costero y este fin de semana ha vuelto por todo lo alto. El viernes dio comienzo la agenda festiva con el baile infantil de disfraces y la fiesta para los más pequeños Welcome to the jungle en la carpa del centro de estudios, siguiendo con la disco móvil después de cenar en el mismo recinto.

En la jornada de ayer llegó el momento del desfile de las comparsas, en el que participaron una quincena de agrupaciones que recorrieron las calles más céntricas del centro urbano con música a todo volumen y sus ingeniosos disfraces. La comitiva la cerró la carroza de la reina y la corte de honor de las fiestas del 2022, a quienes quiso acompañar el alcalde de la población, Andrés Martínez.

Temáticas diversas

Las comparsas optaron este año por temáticas muy variadas, desde hippies hasta aviadores, pasando por tribus africanas, astronautas, superhéroes, detectives o bomberos. La multitudinaria corte de honor formada por la reina, damas, cavaller y damas infantiles optaron por un colorido traje inspirado en la samba y en las llamativas confecciones del carnaval de Río de Janeiro. La música no dejó de sonar desde las 18.30 horas hasta la hora de cenar, atrayendo la mirada de cientos de espectadores, vecinos y visitantes.

El baile de disfraces nocturno en la carpa dio paso a la disco móvil para cerrar la jornada.

Hoy continuará la fiesta con el segundo desfile de comparsas. El pasacalle dará comienzo a las 17.30 horas en la plaza San Isidro y culminará en el Centro de Estudios. Al finalizar, tendrá lugar la tradicional chocolatada popular para los más pequeños y el entierro de la Sardina.