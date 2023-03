Toda una vida dedicada a cuidar de la salud de los niños de la provincia y con mucho amor. La doctora Amalia Nácher Fernández se jubiló este jueves a punto de cumplir los 70 entre aplausos y cariño a las puertas del centro de salud de Benicàssim poniendo fin a una trayectoria de 43 años como pediatra y marcada por su voluntariado en campamentos de refugiados saharauis.

Y es que su fuerte empatía le llevó a viajar hasta el Sáhara durante siete años como voluntaria con la oenegé Solidaridad Internacional, apoyando en la evacuación de niños enfermos que necesitaban tratamiento en la península con Smara Castellón.

Esta querida doctora se ha despedido arropada estos días por las numerosas familias que han querido rendirle su particular homenaje, en gratitud a su profesionalidad y dedicación.

"Una pediatra de 10"

«Ha sido una pediatra 10, se preocupaba mucho por nuestros hijos, siempre atenta a su estado y evolución. Y con tanto cariño... que la echaremos mucho de menos. Teníamos la tranquilidad de que estaban en las mejores manos», explicaron algunas madres de sus pacientes.

Durante la pandemia no dudó en seguir al pie del cañón, pese a que el covid le arrebató a dos hermanos y amigos. «Pero me ha gustado trabajar en esta fase porque es la única manera de apoyar a las familias y pienso que teníamos que estar ahí y no me daba miedo nada», expresó.

Debut en Betxí

Su debut fue en Betxí. «Trabajaba 24 horas al día, incluidos sábados y domingos. Eran otros tiempos, año 1977, pero lo disfruté mucho», dijo. También dejó huella en el centro del Barranquet, donde trabajó 16 años.

Antes, fue directora de Atención Primaria de la provincia, «coincidiendo con los años de cambio de todo el sistema sanitario, de convertir los antiguos ambulatorios en centros de salud». «Fueron seis años muy intensos, de montar las unidades de prevención de cáncer de mama, de salud mental...».

Con toda su experiencia, concluye: «Un niño crece bien en una familia con amor».