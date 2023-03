L’Ajuntament d’Onda, per tal de continuar amb la tasca per a fomentar l’ocupabilitat dels ciutadans del municipi, va aprovar en la junta de govern local el pla d’ajudes a la contractació per a empreses que es troben a la localitat amb incentius de fins a 4.000 euros.

L’àrea de Promoció Econòmica ha reeditat aquest pla s’adreça a mercantils que estiguen radicades en Onda. A través d’aquesta iniciativa, el consistori també fomenta la contractació de persones amb diversitat funcional, majors de 50 anys i a majors de 18 anys i en risc d’exclusió social. També es contemplen bonificacions per a aquelles firmes que oferisquen una primera oportunitat laboral. Onda fomenta la inserción laboral con ayudas para la contratación a empresas locales L’import de les ajudes va des dels 800 fins als 4.000 euros, en funció de la duració del contracte i del col·lectiu al qual pertanga la persona contractada. A més, cada empresa es podrà beneficiar de fins a cinc subvencions. Oferir millors oportunitats L’alcaldessa, Carmina Ballester, assevera que «des de l’equip de govern volem oferir als onders les millors oportunitats per a trobar ocupació, de manera que aquest projecte promou que les mercantils donen oportunitats laborals els nostres conciutadans». Aquelles empreses interessades a beneficiar-se d’aquestes ajudes poden demanar-les fins al 29 de setembre. Només serà necessari emplenar una sol·licitud en el Registre General de la seu electrònica o en el Servei d’Atenció i Tramitació de l’Ajuntament d’Onda. Les bases que regeixen aquestes subvencions es poden trobar en la pàgina web del consistori www.onda.es.