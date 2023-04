La coincidència de la Fira del Llibre i la Festa per la Llengua a la plaça del Parc de la Vall d’Uixó ha convertit a la ciutat al llarg de la jornada d’avui en l’epicentre de la reivindicació per una escola pública, en valencià i a més sostenible, uns conceptes que han estat ben presents en les diferents activitats i tallers organitzats pels centres educatius que, com sol passar en aquestes trobades, han tingut un poder de convocatòria més que destacable, amb milers de persones interessades pel contingut.

La Festa per la Llengua s’organitzava en diferents municipis del territori autonòmic i a la Vall li corresponia aglutinar a les comarques de la Plana Baixa, la Plana Alta i l’Alcalatén, organitzat per Escola Valenciana, Col·lectius per la Llengua i la Cultura de Castelló, la Coordinadora de la Plana Baixa per l’Ensenyament en Valencià i l’Ajuntament de la ciutat.

El lema central de la celebració d’enguany Una trobada sostenible per a un món sostenible tenia en cadascú dels tallers i les activitats organitzades pels centres i les diferents entitats col·laboradores una presència predominant. Les famílies que s'han apropat podien des de confeccionar decoracions amb materials reciclats fins a endur-se’n un planter o preparar un.

EXPRESSIONS CULTURALS PRÒPIES

La música de tabal i dolçaina no ha faltat al llarg de tot el dia, així com tampoc una de les expressions culturals més identificatives i cada vegada més esteses: la muixeranga. La Conlloga-Muixeranga de Castelló ha fet fàcil el que és molt complicat, crear estructures humanes davant de nombroses persones admirades davant eixe espectacular exercici de coordinació, força, equilibri i cooperació.

De forma complementària, s'han organitzat dues actuacions, de Canta Canalla i el Concert de Dones, tot amb el mateix fil conductor: la llengua com a vertebradora de la identitat i fonament d’una educació distintiva

Des d’Escola Valenciana, ahir destacaven «la col·laboració de l’Ajuntament, especialment des de la Regidoria d’Educació, amb Carmen García, així com la implicació de les comunitats educatives, entitats de cultura popular i associacions ecologistes de la Plana, que han fet possible que la Festa per la Llengua siga un èxit».

Totes i tots han contribuït a oferir una jornada lúdica amb una càrrega cultural indiscutible, reforçada per una Fira del Llibre amb presència d’autors i autores que han signat les seues obres, i també un espai gastronòmic, el que convidava a quedar-se tot el dia en un entorn urbà naturalitzat, com ho és l’acollidora plaça del Parc, amb un temps més prop de l’estiu que de la primavera.