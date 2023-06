El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha conseguido que Inspección provincial de Trabajo inste a la Conselleria de Sanidad a solucionar las deficiencias en materia de seguridad y salud de la Base del SAMU de Torreblanca, situada a escasos metros del centro de salud de la localidad y en la que trabajan, las 24 horas del día, enfermeros, médicos y técnicos de transporte dependientes de la Conselleria de Sanidad.

Así, SATSE Castellón presentó ante Inspección un escrito en el que detallaba las diferentes deficiencias que afectaban a la habitabilidad del edificio donde está situada la Base. Tras constatar que lo denunciado era cierto, Inspección de Trabajo ha remitido un requerimiento a la Conselleria de Sanidad para que solucione las deficiencias antes del 15 de junio de 2023, y señala textualmente que constituyen una “infracción grave”, según el RD 5/2000 de Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden social.

Una de las deficiencias más significativas a las que se refiere a la regulación de la temperatura de la base, ya que no existen equipos de refrigeración y los de calor no consiguen mantener la temperatura constante por la limitación de la instalación eléctrica del edificio.

Riesgo de caídas

Otra deficiencia que se debe solucionar en el plazo anteriormente citado son los problemas con el pavimento de toda la Base, ya que las baldosas antiguas están levantadas o sueltas, con el consiguiente riesgo de caídas para los trabajadores del SAMU.

La Inspección se refiere igualmente a la claraboya rota en la escalera, por la que se escapa el calor y en la que existe riesgos de caída de objetos a través de esta.

En su escrito a la Inspección, SATSE Castellón señalaba otros problemas como que algunas habitaciones en las que descansa el personal no cuentan con ventanas (lo que provocaba humedades por la condensación de aire), que algunas ventanas no cierran bien (no haya islamiento térmico) y que la falta de enchufes y de sujeción en los cables eléctricos puede provocar sobrecargas en la instalación eléctrica. De hecho, hace unos meses se produjo un cortocircuito en uno de los enchufes, lo que resulta peligroso porque la estructura de la edificación tiene mucha madera.

El Sindicato espera que la Conselleria de Sanidad mejore las condiciones de habitabilidad y seguridad laboral de esta Base de SAMU en los plazos establecidos por Inspección provincial, asumiendo su papel de responsable de la seguridad y salud de sus trabajadores sanitarios.