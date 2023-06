El melón es una fruta que ha sido cultivada y consumida por miles de años en diversas partes del mundo. La historia del melón se remonta a la antigua Persia, donde se cree que se originó hace más de 4.000 años. Desde allí, el cultivo del melón se extendió a través de Asia, Europa y África.

En la antigua Grecia y Roma, el melón era muy apreciado y considerado un manjar. Se menciona en textos antiguos, como los escritos de Aristóteles y Plinio el Viejo. En el Imperio Romano, los melones eran cultivados en grandes cantidades y se consideraban un símbolo de estatus social. Durante la Edad Media, el cultivo de melón se expandió por toda Europa gracias a los árabes, que llevaron consigo diferentes variedades de melón. Sin embargo, la fruta no era tan dulce como las variedades actuales, y se valoraba más por su aroma y textura que por su sabor.

Con el tiempo, los agricultores comenzaron a seleccionar y mejorar las variedades de melón, buscando obtener frutas más dulces y sabrosas. Esto llevó al desarrollo de diferentes tipos de melones, como el melón cantalupo, el melón Galia y el melón Honeydew, entre otros. En los siglos posteriores, el cultivo de melón se expandió a América con la llegada de los colonizadores europeos. En la actualidad, el melón se cultiva en muchos países alrededor del mundo, siendo China el mayor productor, aunque en puntos de la provincia de Castellón como La Llosa, Moncofa o Xilxes también se cultiva con éxito.

Entre los agricultores con mayor experiencia en Xilxes en este cultivo se encuentra Vicent Eixea, con más de 40 años produciendo en sus campos esta refrescante fruta. Eixea destaca que para cultivar un buen melón “es importante que la tierra tenga salinidad y que el agua sea de riego localizado, porque con el agua de manantial el sabor no es el mismo”, y añade que “el melón no debe llevar exceso de agua”.

El secreto de un buen melón

A la hora de elegir un buen melón, según este agricultor “tiene que terminar el proceso de maduración en la planta, y eso se sabe por el color amarillo que tiene el pezón. Hasta que no está amarillo del todo es porque aún le queda tiempo de estar en planta y antes de comprarlo tenemos que comprobar que la parte por la que se corta –aunque mida solo unos milímetros- sea amarilla; eso es lo fundamental”.

También confiesa Eixea que puede haber otros trucos no menos efectivos: “Los hay que lo distinguen dando unos golpes, que tienen que sonar secos. Si hay eco es que no está como debe estar”. Más importante incluso que el sonido, admite, “es el peso. Tiene que pesar porque se tiene que haber alimentado lo suficiente, aunque es cierto que se puede manipular el peso con nitrógenos que dan más tamaño, pero no más sabor”.

Por último Eixea, todo un erudito del cultivo del melón, asegura que conocer el comprador es también recomendable: “A mí pocos melones me salen malos porque estoy muy pendiente durante todo el proceso. En el supermercado es fácil encontrarte con algunos que no tienen las características deseadas”. Resta importancia por último al mito de las líneas: “Los hay que dicen que es mejor que sean rectas, y otros circulares, pero realmente es secundario”.