Moncofa iza hoy la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento, donde ondeará hasta las fiestas del Moncofa Orgull, el 8 de julio, fecha en la que la localidad centraliza los actos dedicados al colectivo.

Para esa jornada, el consistorio ha organizado diversas actividades, como la actuación en directo de Esto no es Kansas DJ, entre las que destaca la lectura de un manifiesto en defensa de la diversidad de orientación sexual e identidad de género, que se llevará a cabo, en la plaza dels Cucs y tras la cual tendrá lugar el esperado pregón, que protagonizarán protagonizarán las drag queen La Niña Delantro y Eco Delantro, quienes además ofrecerán un espectáculo al finalizar.

Reivindicación

Así, la jornada de hoy marca el inicio de unas reivindicaciones que, como afirmó la concejala de Fiestas e Igualdad, María Teresa Alemany, "no deberías ser necesaria y no deberían existir a estas alturas de siglo XXI. Todas las personas, sea cual sea su condición, deben poseer estos derechos sociales y no estar discriminadas por razones de orientación sexual e identidad de género. Hoy, más que nunca, hay que luchar por garantizar el respeto y la convivencia entre todos y todas". "Es una gran oportunidad para promover la protección de unos derechos que han costado sudor y sufrimiento y que no siempre se han podido conseguir", añadió Alemany.

Por su parte, el alcalde, Wences Alós, quiso manifestar al respecto que "continuamos reivindicando derechos y libertades. La bandera de la diversidad y libertad ondeará en el balcón del Ayuntamiento y en las playas de Moncofa".