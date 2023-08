La ejecutiva local del PSPV-PSOE de Vinaròs mostró este martes su apoyo a la concejala Carmen Morellà, que deberá declarar como investigada por el caso Chatarra a mediados del mes de septiembre. “Apoyamos totalmente su trabajo y no tenemos ninguna duda de que no se ha enriquecido. Ella irá a declarar como ya lo han hecho otras personas y dará su versión de los hechos”, indicó el secretario general de la agrupación local socialista, Edu Barberá, que compareció junto al presidente de la agrupación, Agustí Guimerà y el secretario de organización, Luis Antonio Sánchez.

Hay que recordar que la apertura de diligencias por este caso, que fue denunciado por un miembro de la brigada de Obras y Servicios cuando Morellà era responsable del área, se inició por parte del juzgado número 3 de Vinaròs inmediatamente después de la toma de posesión de Alsina, y ya han sido llamados a declarar varios miembros de la brigada. "Solo actuaremos cuanda haya una sentencia" Barberà dijo que el Partido Socialista “solo actuará cuando haya una sentencia, porque confiamos plenamente en la palabra y el trabajo realizado por Morellà”, y calificó de “curioso que tenga que ir a declarar cuando ha sido ella la que ha acabado con una práctica que se llevaba a cabo en la brigada, pero lo aceptamos”. Por otro lado, Barberà valoró los hechos acaecidos en el Ayuntamiento, con el bloqueo a la gestión que considera que han realizado los tres grupos de la oposición (PP, PVI y Vox) al votar contra la organización del consistorio (de momento no se pueden celebrar plenos ordinarios, ni comisiones y tampoco hay representantes de la corporación en órganos colegiados). Vinaròs licita la primera fase para reformar la plaza Sant Andreu Respecto a las declaraciones del portavoz del PP, Juan Amat, que dijo que rompía las relaciones con el PSOE al enterarse por prensa de la investigación de Morellà, dijo que “nos parece de película de humor que diga eso”. Barberà dijo que Amat “ha bloqueado completamente el funcionamiento del Ayuntamiento de Vinaròs, y a día de hoy no se pueden convocar ni plenos”. “Una compañera de la ejecutiva del partido lo dijo claro: Amat tiene secuestrado al Ayuntamiento de Vinaròs. Y el rescate es que él pase a ser alcalde, pero aquí viene el gran problema, porque las elecciones lo han puesto en su lugar”, dijo Barberà, que recordó los resultados de las elecciones municipales, generales y autonómicas en 2019 y 2023, en la que los socialistas se han impuesto a los populares. “La ciudadanía ha expresado claramente hasta seis veces que no quieren a Amat como alcalde”, indicó. Barberá también recordó que en su día los socialistas ya pidieron públicamente que el PP buscara a otro líder, y volvió a hacerlo. “Seguro que hay otra persona, y estamos convencidos que dentro del PP de Vinaròs hay personas que no están de acuerdo en su forma de actuar y les pedimos que den un paso adelante”, dijo. “Que Vox y PVI se sienten a hablar con nosotros” Por último, pidió a Vox y PVI negociar con el equipo de gobierno para poder desbloquear esta situación y sacar adelante temas importantes para la ciudad. “Con Vox nos separan ideológicamente muchas cosas, y el PVI ha sido socio de gobierno socialista durante dos legislaturas. Les pedimos a ambos que se sienten a hablar con nosotros y ayuden a sacar adelante la gobernabilidad de Vinaròs en todas aquellas propuestas que no sean ideológicas pero que sean importantes y buenas para Vinaròs”, concluyó.