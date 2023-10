Vilafranca ha acogido este sábado la sesión “La ruralidad en la Unión Europea”, un foro internacional único en la comarca de Els Ports en el que ha participado Inmaculada Rodríguez-Piñero, eurodiputada del Grupo Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Javier Esparcia, Dr. en Geografía y en Sociología Catedrático en el Dpto. de Geografía de la Universitat de València, y Juan Viesca, director de fondos europeos en la Fundación Finnova y experto evaluador de proyectos en la Comisión Europea. Ha moderado la conferencia la periodista Violeta Tena.

Durante esta sesión, los ponentes y asistentes han creado un espacio dinámico, de intercambio de ideas, en el que, desde una perspectiva interdisciplinar, se ha fomentado la reflexión y el debate académico, técnico, político y social de la situación actual del municipio y su entorno, visibilizando e internacionalizando los retos presentes y futuros a los que se enfrenta Vilafranca y los municipios vecinos.

La alcaldesa de Vilafranca, Silvia Colom, y el presidente de la Mancomunitat de ElsPorts, Ivan Guimerà, han dado la bienvenida a la sesión, agradeciendo la presencia de los ponentes y participantes, e insistiendo en la necesidad de sumar esfuerzos y crear espacios de reflexión con voces de ámbitos diferentes y con perspectivas variadas que permitan crear oportunidades en el territorio.

Javier Esparcia, catedrático en Geografía en la Universidad de Valencia, ha insistido durante su intervención en la necesidad de fomentar desde las áreas urbanas un cambio de mentalidad, y de aproximación al mundo rural, al tiempo que insistió en el cambio de la mentalidad fatalista del mundo rural y afrontar el futuro con estrategias diversas que permitan no solo mantener la población en el territorio, sino, sobre todo apostar por el mantenimiento de los servicios en las zonas rurales.

Por su parte, Juan Viesca ha reflexionado sobre los diferentes recursos que existen en el marco europeo, haciendo un especial hincapié en la línea presupuestaria de los Next Generation, además de otros fondos estructurales, de interés para pequeñas empresas, pymes y autónomos, e incluso asociaciones de las zonas rurales. Viesca ha insistido además en eliminarlos temores acerca del mundo europeo, y tratar de poner soluciones globales, a necesidades locales, y aprovechar las diferentes líneas de ayudas que existen en Bruselas.

La eurodiputada Inmaculada Rodríguez-Piñero ha puesto en valor el trabajo de los agentes de desarrollo local, a los que ha calificado como los verdaderos promotores de la igualdad y el acceso a los fondos y generación de prosperidad y futuro en las zonas rurales. A su vez, ha insistido en la necesidad imperante de crear oportunidades en mundo rural, en el que en el marco de la Unión Europea viven 135 millones de personas, lo que supone el 80% del territorio de la UE.

“Las personas luchan y trabajan por tener un futuro, pero también un presente. Desde Bruselas hay diferentes líneas de trabajo de impulso de las zonas rurales. Es una necesidad imperante abordar las crisis que existen en el mundo rural”, ha insistido, al tiempo que concluyó que “lo que no se conoce no se valora, pero lo que no se valora tampoco se conoce”.

Esta conferencia ha sido subvencionada por el programa para la realización de actividades de formación y difusión en materia de la Unión Europea de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, y está financiada con Fondos Europeos.

Ciclo de jornadas de la UE

Esta sesión forma parte del ciclo de conferencias “Europa, así i ara”, organizadas por los Punts GVA Next del Ayuntamiento de Vilafranca y de la Mancomunitat Comarcal de ElsPorts.

El ciclo comenzó el pasado jueves en el IES Vilafranca con Euroescola, una charla teórico-práctica dirigida a los estudiantes sobre la Unión Europea, su historia, sus valores, instituciones, programas y lenguas.

Las jornadas concluirán el próximo sábado 28 con la sesión “La UE desde los pueblos”, en la que vecinos y vecinas de Vilafranca compartirán su experiencia profesional y académica en las instituciones, programas y políticas europeas. Esta sesión se celebrará a partir de las 17:30 horas en la Casa Social de Vilafranca.