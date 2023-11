La compañía de teatro amateur Pla i Revés (Altea, Alicante), que tenía contratada una actuación en Morella para este domingo, ha visto como se cancelaba su obra "por las vacaciones del personal técnico del Ayuntamiento", argumentan. La ciudad se quedará sin esta representación al no encontrar ni buscar un técnico para garantizar la actividad.

La incidencia no resuelta y las excusas aludidas por el ejecutivo local, formado por Independents per Morella en minoría, para cancelar la obra han provocado indignación en el grupo afectado. Su presidente, Joan Carratalà, reprocha que "teníamos el acto agendado y cerrado desde principios de año, dentro de un ciclo de la Federació de Teatre Amateur de la Comunitat".

Los detalles del contrato se acordaron con el anterior equipo de gobierno del PSPV. "La obra la sufragaba el consistorio, aunque después pueden acogerse a ayudas de otras administraciones como la Diputación", explica.

Los planes, según la compañía teatral, comenzaron a "torcerse" a principios de semana por "falta de comunicación". "El lunes, el Ayuntamiento aún no había contactado con nosotros. Llamamos para preguntar y, para nuestra sorpresa, la edila de Cultura, Ruth Martínez, nos dijo que no tenían personal técnico para trabajar en el teatro este fin de semana. Nos quedamos de piedra», critica Carratalà.

Llegados a este punto, la compañía propuso contratar un técnico para salvar la situación, como hicieron con éxito en Sant Mateu: "Allí, el Ayuntamiento accedió para no anular la actuación. En Morella tuvimos el silencio por respuesta", denuncia Carratalà.

A tres días para la actuación la compañía vio como la suspensión de la obra era el único final. “Las formas nos han herido, quitaron la publicidad del teatro de la página web y alegan vacaciones del personal, esta es su apuesta por la cultura, estamos muy molestos”, sentencia.

Respuesta del alcalde

Mediterráneo se puso en contacto este viernes con el alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, que desmiente la versión del grupo de teatro. "La compañía nunca se ha puesto en contacto con nosotros, siempre nos hemos coordinado con la Federación de teatro amateur de la Comunitat”.

Respecto a la cancelación, el primer edil sostiene que "se ha producido por parte de la compañía de forma unilateral y obedeciendo a motivos políticos”. En este sentido, Sangüesa afirma que desde el consistorio “hemos llegado a acuerdos con otras tres compañías de teatro de la Federación este año y nunca habíamos tenido problemas, este grupo no ha querido actuar y nos hemos encontrado con un comunicado (en las redes sociales, adjunto en esta información) que no entendemos ni compartimos”, sentencia. Finalmente, el alcalde defiende “una apuesta decidida por la cultura, que no admite matices”.

Se quedan sin actuar

Pla i Revés recrimina que tuvo que renunciar a otras citas al actuar en la capital de Els Ports. «Hemos perdido dos días por vacaciones del personal del Ayuntamiento de Morella. Denota una política de baja estofa por la que apuestan. Nos cancelan porque el acuerdo era con el antiguo equipo de gobierno, pero con estas decisiones quien pierde es el pueblo», lamentan desde el grupo de teatro amateur.