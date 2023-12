Arranca un nuevo capítulo para la urbanización Golf Sant Gregori de Burriana. El pleno del Ayuntamiento ratificó este jueves ejecutar la sentencia con la que se anula el acuerdo transaccional y la consecuente retirada de la condición de agente urbanizador. Lejos de ser el principio del fin de macroproyecto con el que se pretende urbanizar más de 2,5 millones de metros cuadrados en el litoral del municipio, el acatamiento de esta demoledora resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) abre un camino de incertidumbre sobre el futuro del programa.

Por ello, el alcalde, Jorge Monferrer, expuso con claridad que "Sant Gregori no tiene una buena solución". "Me duele decirlo, pero lo único que nos queda al equipo de gobierno (PP-Vox) es elegir entre una solución mala o una peor". No obstante, de cara a las siguientes decisiones a tomar, el munícipe aseguró que «abogaremos por la transparencia, escucharemos a los técnicos municipales y nos vamos a dejar la piel para deshacer el empastre del anterior ejecutivo (PSOE-Compromís)».

Garantías

Así, la aprobación del punto con los votos a favor del Partido Popular y Vox y la abstención de los grupos de la oposición se da vía libre al ingreso de los 8,6 millones de euros de los avales (más casi 900.000 euros de recargo) a las arcas municipales. También se deja sin efecto los procedimientos en marcha de cobro de cuotas y queda abierto el plazo para que la urbanizadora presente los certificados de obra y los propietarios puedan presentar las alegaciones.

Pese a que el tono del debate fue calmado, sí tuvieron cabida varios cruces de acusaciones en los que el edil del PP, Alex Clausell, dejó entrever que la exalcaldesa, Maria Josep Safont y el exedil de Urbanismo, Bruno Arnandis, deberían dejar su acta de concejal por estar investigados.

Hay que recordar que el dictamen del TSJCV estimó que la adjudicación de la condición de agente urbanizador vulneró la normativa de contratos de las Administraciones Públicas por no permitir la libre concurrencia. El actual equipo de gobierno decidió no recurrir y encargó un informe a una empresa especializada con el fin de sopesar la viabilidad.