Casi cinco meses después de su último post por redes sociales, el FIB ha vuelto a dar señales de vida y ha roto su silencio para volver a recordar que la próxima edición del 2024 (la número 28) será solo de tres días (no habrá conciertos el domingo) y poner fecha a la venta de los primeros abonos.

Hasta este martes por la tarde, la última publicación en sus redes era del pasado 17 de julio, el lunes siguiente a la conclusión del FIB 2023, en la que la organización daba las gracias en castellano y en inglés a los fibers por su asistencia y daba a conocer de forma inesperada la reducción de días para su próxima edición en Benicàssim. "Os esperamos a todos del 18 al 20 de julio del 2024" era el mensaje que aparecía incluido dentro de la foto, que también ilustraba la home de la página web del festival.

💙 Gracias fibers 💙 Cada uno de vosotros ha hecho posible que Benicàssim volviera a brillar un año más 💫 Ya son 27 años en los que nuestra ciudad se convierte en capital musica 🫶🏼

🌴 Nos vemos del 18 al 20 de julio de 2024 🌊

— FIB Benicàssim Festival (@fiberfib) 17 de julio de 2023

Desde entonces, las cuentas del FIB han permanecido todo este tiempo sin subir contenido. Una larga inactividad, tanto por redes sociales como a nivel de venta de entradas, que había hecho sospechar a más de un fiber sobre la posibilidad de que la edición del 2024 no se acabara produjendo. Sobre todo teniendo en cuenta los plazos que el festival había seguido los últimos años.

Por ejemplo, los abonos generales para el 2023 los pusieron a la venta en octubre del año pasado y los de la edición del 2022, en noviembre del año anterior. En cambio, hasta ahora no se había anunciado ni producido ningún movimiento en cuanto a venta de tíquets ni anuncio de integrantes del cartel.

A la venta el 20 de diciembre a 44,99 €

Este martes por la tarde, con el mensaje en inglés You were asking a lot. And finally ("Estabais preguntando mucho. Y finalmente..."), la cuenta de Instagram del FIB se ha reactivado y ha dado a conocer que la venta de los abonos generales empezará el miércoles 20 de diciembre a partir de las 12.00 horas. También han anunciado que durante "las tres primeras horas habrá un precio fijo de 44,99 euros más gastos de gestión".

Eso sí, por el momento, y tal como suele hacer también el Arenal Sound (pertenecen al mismo promotor, The Music Republic), será una venta de entradas a ciegas sin haber desvelado todavía ningún integrante del cartel de artistas.