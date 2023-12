El pleno del Ayuntamiento de La Llosa ha aprobado el presupuesto 2024 con cuatro votos a favor (PP) y tres votos en contra (PSOE y Per la Unió de La Llosa). "Hemos aprobado el presupuesto más alto de nuestra historia. Un presupuesto que nace del esfuerzo constante del Equipo de Gobierno y del personal municipal que trabajan diariamente para conseguir subvenciones y ayudas que mejoren la vida de los vecinos y vecinas de La Llosa" ha afirmado el alcalde, Ximo Llopis, quien ha continuado señalando que "la oposición, votando en contra del presupuesto, no aprueba que mejoremos nuestro pueblo y la calidad de vida de los lloseros y lloseras. Vemos como PSOE y Per la Unió de La Llosa votan en contra del Plan Edificant, de los talleres de empleo y de otros proyectos de futuro, puesta en valor y revalorización de nuestro pueblo". Así las cosas, el presupuesto 2024 aprobado por el Ayuntamiento de La Llosa asciende a 4.930.500 euros.

Talleres de empleo El fomento del empleo y la formación supone una de las partidas principales del presupuesto de La Llosa. Y es que, más de 1.640.000 euros corresponden a las subvenciones autonómicas o europeas recibidas para llevar a cabo talleres de empleo. "No podemos olvidar que La Llosa es uno de los pueblos de la provincia con más talleres de empleo y formación. Y que, gracias a ellos, conseguimos mantener tasas de paro cero o casi cero entre nuestros vecinos y vecinas" ha añadido el alcalde. Proyectos También cuenta con una gran inversión la renovación del colegio Vicente Faubell Zapata. Con el Plan Edificante de la Generalitat Valenciana se van a invertir más de 1.700.000 euros en renovar el centro de primaria y adecuarlo a las necesidades actuales y de futuro. "Con las diferentes ayudas que conseguimos, como pueden ser las de reparación de caminos o fomento de servicios sociales La Llosa contará el próximo año con una cantidad cercana a los dos millones de euros. Una cantidad que servirá para seguir mejorando nuestro pueblo y la calidad de vida de todos sus habitantes" ha resaltado Ximo Llopis. Te puede interesar: Comarcas Un municipio de Castellón impulsa el traslado de su aeródromo: Creará puestos de trabajo Dentro de estas ayudas, también cabe resaltar el plan bienal impulsado por la Diputación de Castellón, el Plan Impulsa, con el que el Ayuntamiento de La Llosa recibirá 219.500 euros para la creación de las pistas deportivas que se situarán enfrente del colegio. "Este próximo año tenemos grandes proyectos en mente. El PAI de la Mar, la ampliación del polígono industrial, la mejora del colegio y la creación de la zona deportiva son solo algunos de ellos. Se trata de servicios o recursos para la ciudadanía que ayudarán a que La Llosa siga creciendo" ha indicado Ximo Llopis.