Tras la resaca de los sorteos del Gordo de Navidad y del Niño la suerte ha regresado a Castellón. Ha sido en el interior de la provincia, en Vilafranca, donde se ha vendido un décimo del primer premio del Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional del pasado sábado, correspondiente al número 43422.

El local de la fortuna es Esports i Papereria Els Ports, ubicado en la calle Ares, 17, que es la administración 1 de Vilafranca. Es el único punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado de la localidad. Los otros más cercanos de la provincia están en Albocàsser, Benassal o Morella.

La gerente del establecimiento, Ana Troncho, muestra su alegría y satisfacción por el reparto del importante premio. "Es el primero de los grandes que vendemos desde los hace dos años que llevamos esta tienda", destaca. Sobre el agraciado o agraciados, desconoce quién o quiénes pueden ser, ya que el décimo se vendió por máquina, método para adquirirlos en este local, "puede haber sido alguien que pidió el número aleatorio y podría jugarlo compartido", explica.

Una de las curiosidades del premio es que Troncho tenía cerrada su tienda el sábado, día del sorteo, algo que no es habitual, ya que era mayorala del Sant Antoni de Castellfort, que vivió ese día la jornada central de la festividad. "El momento en el que me comunicaron que había repartido este primer premio estaba en el monte --durante la mañana se remató la barraca que encendieron por la noche-- fue algo alucinante. Normalmente, los sábados siempre tenemos abierto al público", relata.

Además, Ana Troncho ha tenido cierto don de adivinación o de presagiar lo ocurrido, ya que comenta que "lo curioso es que hace una semana comenté a una amiga que a ver si después de los sorteos de Navidad y el Niño, que no nos salió ningún premio relevante, tocaba el sorteo del sábado y no me encontraba en la tienda. Y justo ha sido así".

Desde Lotería Nacional le han hecho llegar este lunes el cartel que acredita el reparto del premio y le han confirmado que vendió un décimo del primer premio. Un número, el 43422 que ya forma parte de una combinación mágica para este establecimiento de Vilafranca.

El primer premio del pásado sábado también se repartió en las provincias de A Coruña, Girona, Huelva, Jaén, Madrid, Murcia, Lugo, Segovia, Sevilla y Tarragona. Cada ganador se lleva 150.000 euros al décimo y 1,5 millones de euros a la serie. El segundo premio fue para el número 31142, vendido íntegramente en Sant Andreu de la Barca (Barcelona).