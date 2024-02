Vinarocenses y visitantes han disfrutado este domingo del segundo gran desfile del Carnaval de Vinaròs 2024, cuya temática principal es Los Dioses del Olimpo, y que este lunes toca a su fin con el entierro de la sardina y el juicio a su majestad Carnestoltes, después de más de dos semanas de celebración.

Las 31 comparsas han vuelto a dar un gran espectáculo, como ya lo hicieran el sábado, ante un público entregado, aunque con menor asistencia tanto a lo largo del recorrido como de comparseros, como suele ser habitual en el segundo desfile, al ser laborable el lunes y acumularse tantos e intensos días de convocatorias.

Unos 5.200 comparseros con sus respectivas reinas y reyes, y unos 60 artilugios móviles, algunos con su propio speaker y discjockey han tomado las calles de la capital del Baix Maestrat en una tarde noche con un tiempo espléndido, como prácticamente en todos los días grandes de esta edición de la fiesta.

Cuidadas coreografías

Las comparsas que priorizan las cuidadas coreografías como Locura, Esmuvi y Gent en dansa...i avant, han sido las que han acaparado más la atención del público asistente especialmente en el sambódromo de más de 200 metros de largo, situado en la avenida Libertad.

También aquellas más numerosas, con predominio de la juventud, que ocupan un gran espacio y destacan por la alegría de sus integrantes y el caos que generan a su paso, como Tot a orri, No en volem cap, Ja Hi Som o Tot dins d’un got.

La comparsa No en Volem Cap ha protagonizado durante el recorrido una sonora pitada a la comisión organizadora por desavenencias sobre el punto de partida de la agrupación en el desfile.

Las 58 reinas y reyes, entre adultos e infantiles lo han dado todo durante el recorrido, subidos en lo alto de sus carrozas y luciendo sus fantasías.

Este lunes, último día

El 42º Carnaval de Vinaròs concluye este lunes con el velatorio y el entierro de la sardina. Tendrá lugar a partir de las 19.00 horas en la plaza Parroquial con el espectáculo Momento Moris de la compañía valenciana Qelart.