Ingreso con pronóstico reservado para el herido en el ‘bou’ de la Vall d'Uixó

Pocos minutos antes de las siete de la tarde, el entusiasmo con el que la Vall d’Uixó estrenaba este sábado temporada taurina y cartel de bous al carrer en las fiestas patronales de Sant Vicent se vio enturbiado por una de esas desgracias que nadie desea pero que forman parte de esta tradición con tanta presencia en la ciudad. Un toro de Luis Algarra, el segundo programado, empitonó a un aficionado de 57 años cuando, tras citarlo, trató de protegerse tras los barrotes de una vivienda. Su cuerpo ya estaba dentro de la ratera, pero lo alcanzó.

En apenas unos segundos se consumó el dramático desenlace. El toro lo embistió cuando prácticamente ya estaba escondido hasta en dos ocasiones, las dos cornadas por las que fue intervenido quirúrgicamente a su llegada al Hospital de la Plana, donde fue trasladado de inmediato y donde permanecía al cierre de esta edición con pronóstico reservado.

Otra foto del ejemplar de Luis Algarra. / J. J. Montón

Las dos cornadas revestían gravedad. Una en la ingle, con sangrado activo. La otra en el pubis. Presentó a su vez contusión facial y craneal, además de dorsal con posible fractura de costillas. El propio herido, que estuvo consciente en todo momento durante su atención y el traslado, informó a los sanitarios de sus dificultades para respirar.

El primero de la tarde, el Bou de Sant Vicent, fue un ejemplar de Carlos Núñez. / J. J. MONTÓN

La gravedad de su situación motivó que el doctor Enrique Diago lo acompañara hasta el hospital, razón por la que, de inmediato, la comisión de fiestas anunciara por la megafonía que se daba por suspendida la exhibición. En el recinto seguía habiendo dos ambulancias, pero al no tener médico, debía pararse. Hasta que no llegó un suplente no se procedió a encordar al astado.

La comisión realizó un reconocimiento público a los sanitarios que asisten en estas fiestas antes de la embolada

El presidente de la comisión, Carles García, destacó antes de la embolada de la noche que la rápida respuesta de la comisión, algunos aficionados y de los servicios médicos fue fundamental. Antes de la salida del último toro del día, se realizó un reconocimiento público a los sanitarios que asisten en estas fiestas. García dijo que el herido «está estable» y que no peligra su vida.

Incidente en Onda

En Onda también hubo un pequeño percance sin mayor trascendencia. El rodaor implicado fue atendido en el botiquín de la fiesta y recibió unos puntos de sutura, sin necesidad de traslado.