Benicarló tendrá en septiembre un nuevo colegio para niños de 0 a 6 años

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Benicarló, Juan Pascual Sorlí, ha anunciado este miércoles la construcción de un nuevo colegio de educación infantil para alumnos de 0 a 6 años.

Un proyecto que se unirá a las reformas en los institutos Ramón Cid y Joan Coromines. Las instalaciones estarán en el PAI de la UA7, entre la calle Puig de la Nao y la vía Vinaròs.

Mientras edifican el centro educativo, Sorlí avanzó que van a «habilitar un colegio provisional para el próximo inicio de curso escolar en septiembre». La infraestructura estará conformada por barracones, en la prolongación de la avenida Yecla, junto a la intersección con la avenida Méndez Núñez, en la parte izquierda del acceso a la piscina municipal.

«Esos terrenos son de titularidad municipal, en virtud de la reparcelación llevada a cabo en la partida Povet, y vamos a habilitarlos de la forma más rápida posible», puntualizó el edil.

El crecimiento poblacional de Benicarló hace necesaria la construcción de nuevas infraestructuras educativas como la planeada.

«La adecuación irá a pasos agigantados porque tenemos que licitar obras, asfaltar el terreno, instalar luz, agua o el alcantarillado, entre otros aspectos», detalló Sorlí. Urbanismo está pendiente de que el Consell asuma la inversión.

Novedades con el Eje Cívico

Aunque parecía que las obras de regeneración urbana en el centro de Benicarló habían finalizado, el Ayuntamiento se reunió el martes con la empresa responsable de ejecutar las obras, Urbamed, para tratar y poner solución a una serie de defectos que han detectado.

«El próximo lunes se reanudarán las tareas del Eje Cívico para acabar lo inacabado y reparar lo que no estaba bien hecho», apuntó Sorlí, y argumentó que hasta que no estén recepcionadas las obras no pueden «definir la circulación del tráfico en esta zona», trasladó.

Esta semana han constituido una asociación vecinal de afectados por el Eje Cívico y la peatonalización del centro. «Estamos contentos porque así tenemos un interlocutor válido para hablar de cuestiones que afectan a comerciantes y vecinos y para plantear soluciones para reducir el impacto de la actuación», señaló el edil.

