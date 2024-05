Càlig ha presentat la documentació per aconseguir la distinció de Municipi de Rellevància Turística.

L’Ajuntament ha presentat aquesta setmana a la Generalitat Valenciana tota la documentació pertinent per a poder aconseguir la distinció de Municipi de Rellevància Turística. Cal destacar que Càlig compleix amb tots els requisits establerts per Turisme Comunitat Valenciana, gràcies a l’esforç realitzat des del govern municipal en els últims anys per aconseguir fer de la localitat un referent a l’interior del territori. Així mateix, també cal assenyalat la tasca i implicació allotjaments privats sense els quals aquesta distinció no seria possible.

Pel que fa als requisits, el primer d’ells és la població turística, en el cas de Càlig, un municipi de menys de 5.000 habitants, durant la temporada alta augmenta la població aproximadament fins a les 15.674 persones, superant de forma àmplia el mínim establert en 9.950, fet que demostra el gran impacte turístic que rep la localitat durant els mesos de l’estiu.

Allotjament

El segon criteri fa referència a les places d’allotjament reglat i segona residència, que han de sumar un mínim de 750. Càlig suma un total de 1.000, de les quals 330 són d’allotjament reglat i la resta són de segones residències.

El tercer requisit que se sol·licita és l’existència de recursos turístics de primer ordre. En aquest cas, Càlig compta amb l’Entrà de Bous a l’estil calijó catalogada d’Interés Turístic Provincial, la Torre que és un Bé d’Interés Cultural, l’olleta calijona i les farinoses com a principals atractius gastronòmics o els paisatges d’ametllers i oliveres mil·lenàries, entre altres recursos.

D’altra banda, Càlig també compleix amb les obligacions de subministrar una informació de qualitat als visitants a través de l’Oficina de Turisme, compta amb un Pla Turístic per a la promoció del municipi, treballa per a la protecció del patrimoni i crea estratègies que reforcen la qualitat de la destinació.

L’alcaldessa, Ernestina Borràs, destacava que “en els últims anys hem fet un gran esforç per a millorar la competitivitat turística de Càlig i fer de la localitat un referent de qualitat a l’interior del territori, una tasca que ara ens permetrà aconseguir la distinció Municipi de Rellevància Turística”.

En aquest sentit, indicava que “amb aquest reconeixement podrem sol·licitar noves subvencions a les administracions superiors per a posar en marxa nous projectes turístics que ens ajuden a fer de Càlig un referent turístic de primer ordre”. També agraïa a la iniciativa privada l'esforç i l'aposta pel turisme de qualitat al poble.

Per acabar, Borràs també agraïa la tasca del Departament de Turisme de l’Ajuntament, així com el suport de Maestrat ànima interior.