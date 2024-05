Vinaròs aprueba el plan de actuación ante el riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Vinaròs ha aprobado por unanimidad en el pleno ordinario de mayo el Plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones, redactado por la mercantil Medi XXI Gabinet de Solucions Ambientals SL, y remitirlo a la Comisión de Protección Civil de la Comunitat para su homologación.

La concejala de Gobernación, Carla Miralles, explicó que este extenso documento tiene como objetivo proteger las personas, los bienes y el medioambiente que puedan resultar afectadas por las fuertes lluvias y las actuaciones a adoptar ante el riesgo de inundaciones.

Miralles afeó al anterior equipo de gobierno su poca celeridad en presentar este plan, cuyo expediente se inició en el año 2020, encargándose su redacción a una empresa que presentó el documento en 2022. “Ha pasado el tiempo y este presente año 2024 la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias nos remitió el informe de adecuación de este plan, diciendo que cumplía los requisitos. En abril se sometió a exposición pública y no se presentó ninguna alegación, por lo que una vez pasado por comisión, lo hemos llevado a aprobación”.

El portavoz socialista Guillem Alsina dijo que en 2018 tras las graves inundaciones “se trabajó para aprobar este tipo de planes, como el de emergencias en 2020 o el de 2021 sobre prevención de incendios forestales, y empezamos a realizar este sobre el riesgo de inundaciones, uno de los más necesarios para prevenir inundaciones con importantes mejoras en la red de pluviales. Este plan tenía su propio trámite administrativo, y todo el proceso consta en el expediente. Espero que tampoco tarden en presentar el plan local ante la amenaza de la sequía”, señaló.

El pleno del Ayuntamiento aprobó el plan de actuación municipal ante el riesgo de inundaciones. / Javier Flores

Plan de igualdad de empleados públicos

En la sesión ordinaria de mayo también se aprobó el Plan de igualdad del personal del Ayuntamiento de Vinaròs 2024-2028. El concejal de Recursos Humanos y Hacienda, Lluis Gandia explicó que se trata del segundo plan de igualdad de los empleados municipales, ya que el anterior concluía a finales de 2023.

“Es importante porque las actuales leyes autonómicas y nacionales piden este plan para los ayuntamientos para poder acceder a determinadas subvenciones. Tenemos un buen plan, apoyado por la comisión de igualdad y por la mesa de negociación del Ayuntamiento”, dijo Gandía.

La concejal socialista Carmen Morellà consideró que el segundo plan no aporta nada nuevo al anterior y que las nuevas propuestas son “sorpresivas”. “Hay 14 acciones iguales que en el plan anterior y las propuestas nuevas ya están implantadas en su mayoría”, señaló Morellà, citando como ejemplo que “proponen cursos sobre prevención de riesgos laborales a toda la plantilla, cuando ya se hacen por ley desde 1995”. Gandía contestó que “si tan malo es el plan, debería decirlo no solo al equipo de gobierno, sino a toda la mesa de negociación y los sindicatos”. El portavoz Popular también lamentó que el anterior equipo de gobierno no hubiera previsto la redacción del nuevo plan, ya que caducaba en diciembre de 2023. “Si lo hubieran hecho, usted hubiera podido incluir todas sus propuestas, pero ni lo empezaron”, concluyó.

Moción por Carles Santos

Por otra parte, el PSPV presentó una moción para instar en el Instituto Valenciano de Cultura a mantener el nombre de Carles Santos en los premios de la música valenciana como se ha venido haciendo desde el año 2018. La moción socialista, sin embargo, no prosperó porque el PP presentó una enmienda de sustitución que decía que “el Ayuntamiento reconoce el legado cultural y musical de Carles Santos y por eso acordamos trasladar un mensaje conjunto de todos los partidos del consistorio en torno a su figura”. Una enmienda que fue votada favorablemente por PP, PVI y VOX y que, por lo tanto, fue la que pudo ser aprobada definitivamente.

El portavoz socialista, Marc Albella, lamentó que la moción inicial del PSPV no pudiera haber sido aprobada por el pleno, recordando que, además de instar a mantener el nombre de Carles Santos en los premios de la música valenciana, también exigía en el Consell de la Generalitat Valenciana devolver la línea de subvención con la Fundació Caixa Vinaròs como heredera universal de su legado y obra e instaba en el Ayuntamiento de Vinaròs a reemprender el trabajo de colaboración y diálogo con la esta entidad y con su familia directa, además de trabajar conjuntamente por parte de todos los partidos políticos del consistorio en un plan a medio plazo para disponer de un espacio donde exponer y estudiar la obra de Santos, con aportación económica no solo municipal, sino también autonómica y estatal.