Tal como se preveía, Compromís se ha roto esta mañana en la votación de los senadores territoriales. El pleno de las Corts de hoy tenía solo un punto. La ratificación de las propuestas de los grupos PP, PSOE y Compromís para nombrar a sus senadores territoriales. La atención se centraba en la propuesta de Compromís, pues finalmente presentó a Enric Morera a propuesta de Més, el partido mayoritario de la coalición, que se impuso a Iniciativa, que apoyaba a Carles Mulet, del mismo partido (el de Mónica Oltra) para repetir en el cargo en el que lleva ocho años.

Los de Iniciativa defienden que el cargo les corresponde al estar infrarrepresentados en el hemiciclo valenciano, pero los de Més consideran que, tras las elecciones generales en las que fueron elegidos diputados del Congreso por Sumar Àgueda Micó (Més) y Alberto Ibáñez (Iniciativa), el tercer puesto en Madrid les correspondía por ser la fuerza mayoritaria.

Iniciativa mostró su descontento y su malestar y ahora, tal como habían anunciado, votaron en blanco. “No votaremos a otra persona que no sea Mulet”, auguraron esta semana. Finalmente, tres diputados de Iniciativa (faltaba Isaura Navarro en el pleno) votaron en blanco. Hubo un cuarto voto en blanco, que podría ser de Paula Espinosa, de Els Verds Equo. De los 14 escaños de los valencianistas (pues la 15 estaba ausente), cuatro (se presupone que los tres diputados de Iniciativa presentes; Aitana Mas, Carles Esteve y Verónica Ruiz, y un cuarto voto) votaron en blanco. La acción no ha impedido que Morera haya salido elegido con 10 votos.

El enfado persiste y así lo han querido manifestar los del partido de Mónica Oltra. Con todo, parece que esta ruptura en las votaciones en una misma coalición será una excepción. Mantendrán, según parece, la cordialidad institucional y los desencuentros dentro de la coalición se resolverán de manera orgánica e interna. Más ahora, cuando los portavoces de Més e Iniciativa, estarán en Madrid como diputados.

El PP y Vox han votado en bloque a sus senadores con 53 votos para Gerardo Camps, Teresa Belmonte y Fernando Carbonell Tatay, después del acuerdo para que uno sea de consenso entre ambas fuerzas. Los socialistas han emitido 31 votos a Ximo Puig y Rocío Briones y Morera será senador con 10 votos, cuatro en blanco.